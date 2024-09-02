Ландшафтный пожар уничтожает дома в Новочеркасске

Возгорание случилось утром 2 сентября. По словам очевидцев, сначала воспламенилась трава в микрорайоне Восточном. Ветер разнес пламя по сухой растительности на десятки квадратных метров. Вскоре огонь перебросился на постройки. Местные жители утверждают, что горят дома и есть угроза взрыва газовых баллонов.