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Posted Сегодня, 11:04

Published Сегодня, 11:04

Modified Сегодня, 11:06

Updated Сегодня, 11:06

Ландшафтный пожар уничтожает дома в Новочеркасске

Ландшафтный пожар уничтожает дома в Новочеркасске

2 сентября 2024, 11:04
Фото: «Новости Новочеркасска»
Ландшафтный пожар уничтожает дома в Новочеркасске
Крупный ландшафтный пожар перекинулся на дома в Новочеркасске, сообщает telegram-канал «Новочеркасск сегодня».

Возгорание случилось утром 2 сентября. По словам очевидцев, сначала воспламенилась трава в микрорайоне Восточном. Ветер разнес пламя по сухой растительности на десятки квадратных метров. Вскоре огонь перебросился на постройки. Местные жители утверждают, что горят дома и есть угроза взрыва газовых баллонов.

— На месте все пожарные города и замглавы администрации, — пишут в соцсетях горожане.
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В комментариях местные добавили, что дым накрыл почти весь город. На улицах сильно воняет гарью.

— Весь дым пошел по улицам очень воняет. Сейчас вроде уже нет, но была прям чернота и сильная вонь, — пишут новочеркассцы.

Ранее крупный пожар произошел в Азовском районе, вдоль трассы у села Пешково.

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