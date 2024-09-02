Ландшафтный пожар уничтожает дома в Новочеркасске

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
Возгорание случилось утром 2 сентября. По словам очевидцев, сначала воспламенилась трава в микрорайоне Восточном. Ветер разнес пламя по сухой растительности на десятки квадратных метров. Вскоре огонь перебросился на постройки. Местные жители утверждают, что горят дома и есть угроза взрыва газовых баллонов.
— На месте все пожарные города и замглавы администрации, — пишут в соцсетях горожане.
В комментариях местные добавили, что дым накрыл почти весь город. На улицах сильно воняет гарью.
— Весь дым пошел по улицам очень воняет. Сейчас вроде уже нет, но была прям чернота и сильная вонь, — пишут новочеркассцы.
Ранее крупный пожар произошел в Азовском районе, вдоль трассы у села Пешково.