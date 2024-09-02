Ликвидировано открытое горение на полыхавшей две недели нефтебазе в Пролетарске

Спасатели боролись с огнем на нефтебазе Пролетарска с ночи 18 августа. Полыхало более 10 резервуаров с топливом. Площадь ЧП превысила гектар. Страшно представить, в каком аду работали пожарные эти две недели. По словам проезжавших поблизости автомобилистов, жар от горящих цистерн ощущался даже вдали, у дороги.