Ликвидировано открытое горение на полыхавшей две недели нефтебазе в Пролетарске

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 07:48
Updated Сегодня, 07:48
Спасатели боролись с огнем на нефтебазе Пролетарска с ночи 18 августа. Полыхало более 10 резервуаров с топливом. Площадь ЧП превысила гектар. Страшно представить, в каком аду работали пожарные эти две недели. По словам проезжавших поблизости автомобилистов, жар от горящих цистерн ощущался даже вдали, у дороги.
Жители Пролетарска и ближайших поселений жаловались на то, что им трудно дышать: тяжелый смог окутал населенные пункты и распространялся ветром все дальше. Дым добрался даже до Шахт в 200 километрах от места ЧП, Красного Сулина и Новошахтинска.
Через несколько дней прогремел взрыв: произошла разгерметизация резервуаров. Пострадали более 40 огнеборцев. Их доставили в больницу с ожогами разной степени. К счастью, никто не погиб, но из-за происшествия в Пролетарске отменили праздничные мероприятия в честь Дня района.
Резервуары с топливом загорелись после атаки беспилотников 18 августа. Обломки одного из сбитых дронов упали прямо на цистерны. Нефтебазу, построенную за 15 лет, уничтожили всего за пару недель.
В ГУ МЧС по Ростовской области с момента возгорания пожар не прокомментировали.