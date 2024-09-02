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Published Сегодня, 07:17

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Updated Сегодня, 07:48

Открытое горение на нефтебазе в Пролетарске ликвидировано

Ликвидировано открытое горение на полыхавшей две недели нефтебазе в Пролетарске

2 сентября 2024, 07:17
Фото: vk.com/kamenskx
Открытое горение на нефтебазе в Пролетарске ликвидировано
Открытое горение на складе с топливом в Ростовской области удалось ликвидировать спустя две недели, сообщает ТАСС.

Спасатели боролись с огнем на нефтебазе Пролетарска с ночи 18 августа. Полыхало более 10 резервуаров с топливом. Площадь ЧП превысила гектар. Страшно представить, в каком аду работали пожарные эти две недели. По словам проезжавших поблизости автомобилистов, жар от горящих цистерн ощущался даже вдали, у дороги.

Жители Пролетарска и ближайших поселений жаловались на то, что им трудно дышать: тяжелый смог окутал населенные пункты и распространялся ветром все дальше. Дым добрался даже до Шахт в 200 километрах от места ЧП, Красного Сулина и Новошахтинска.

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Через несколько дней прогремел взрыв: произошла разгерметизация резервуаров. Пострадали более 40 огнеборцев. Их доставили в больницу с ожогами разной степени. К счастью, никто не погиб, но из-за происшествия в Пролетарске отменили праздничные мероприятия в честь Дня района.

Резервуары с топливом загорелись после атаки беспилотников 18 августа. Обломки одного из сбитых дронов упали прямо на цистерны. Нефтебазу, построенную за 15 лет, уничтожили всего за пару недель.

В ГУ МЧС по Ростовской области с момента возгорания пожар не прокомментировали.

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