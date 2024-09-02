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Posted Сегодня, 09:48

Published Сегодня, 09:48

Modified Сегодня, 09:50

Updated Сегодня, 09:50

Жители Ростова-на-Дону жалуются на недостаток автобусов 2 сентября

«Люди с трудом запихивались»: ростовчане заявили о переполненных автобусах 2 сентября

2 сентября 2024, 09:48
Фото: ТГ «Вкурсе Ростов»
Жители Ростова-на-Дону жалуются на недостаток автобусов 2 сентября

Жители Ростова-на-Дону жалуются на переполненные автобусы 2 сентября

В Ростове-на-Дону в первый учебный день катастрофически не хватает дополнительного общественного транспорта, который обещали пустить на маршруты городские власти, сообщает телеграм-канал «Это Ростов новости».

2 сентября жители Ростова-на-Дону сообщили о переполненных автобусах, в которые не было возможности сесть. Люди пишут, что не заметили на дорогах города обещанного подвижного состава, который обещали увеличить в первый учебный день.

«Сегодня на остановке возле рынка „Квадро“ на СЖМ люди с трудом запихивались в один автобус», — написал автор поста, поделившись снимком.

В Ростове-на-Дону появятся две выделенные полосы для автобусов
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«Есть ощущение, что количество общественного транспорта только уменьшается», — добавила подписчица.

«Обещанного три года ждут. У нас очень любят пообещать и не сделать», — комментирует дончанин.

Ранее власти Ростова-на-Дону сообщили, что с начала сентября в городе начнет курсировать больше автобусов.

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