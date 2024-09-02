«Люди с трудом запихивались»: ростовчане заявили о переполненных автобусах 2 сентября

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 09:50
Updated Сегодня, 09:50
2 сентября жители Ростова-на-Дону сообщили о переполненных автобусах, в которые не было возможности сесть. Люди пишут, что не заметили на дорогах города обещанного подвижного состава, который обещали увеличить в первый учебный день.
«Сегодня на остановке возле рынка „Квадро“ на СЖМ люди с трудом запихивались в один автобус», — написал автор поста, поделившись снимком.
«Есть ощущение, что количество общественного транспорта только уменьшается», — добавила подписчица.
«Обещанного три года ждут. У нас очень любят пообещать и не сделать», — комментирует дончанин.
Ранее власти Ростова-на-Дону сообщили, что с начала сентября в городе начнет курсировать больше автобусов.