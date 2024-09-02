На Ростовскую область надвигаются ливни с градом

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
Непогода разыграется 2 сентября после 15:00. Небо затянет тучами, в некоторых районах донского края начнутся затяжные дожди. Ветер усилится до 23 метров в секунду (почти 83 километра в час).
Ливни обещают и в следующие несколько дней: 3 сентября, а также ночью и утром 4-го. В каких именно населенных пунктах ожидаются осадки, не уточняется.
Жителей и гостей региона просят быть особенно внимательными в ближайшие дни и соблюдать правила безопасности. Во время грозы стоит держаться подальше от одиноко стоящих деревьев, а дома закрывать окна и двери, отключать электроприборы от сети. Если поднимется ветер, рекомендуется обходить стороной рекламные щиты и хлипкие конструкции, а владельцам авто — оставлять транспорт на специальных площадках.
В случае ЧП — звонить по номерам 112 или 101.
Ранее стало известно об обмелении в устье реки Дон. Уровень воды снизился из-за продолжительной засухи. Скорее всего, он вернется к норме после дождей.