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Posted Сегодня, 09:26

Published Сегодня, 09:26

Modified Сегодня, 09:28

Updated Сегодня, 09:28

Штормовое предупреждение: Ростовскую область накроют ливни с градом

На Ростовскую область надвигаются ливни с градом

2 сентября 2024, 09:26
Фото: 27.mchs.gov.ru
Штормовое предупреждение: Ростовскую область накроют ливни с градом

В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за ливней с градом

Сильные дожди с грозой и градом прогнозируют в Ростовской области в ближайшие три дня, сообщает региональный ГУ МЧС.

Непогода разыграется 2 сентября после 15:00. Небо затянет тучами, в некоторых районах донского края начнутся затяжные дожди. Ветер усилится до 23 метров в секунду (почти 83 километра в час).

Ливни обещают и в следующие несколько дней: 3 сентября, а также ночью и утром 4-го. В каких именно населенных пунктах ожидаются осадки, не уточняется.

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Жителей и гостей региона просят быть особенно внимательными в ближайшие дни и соблюдать правила безопасности. Во время грозы стоит держаться подальше от одиноко стоящих деревьев, а дома закрывать окна и двери, отключать электроприборы от сети. Если поднимется ветер, рекомендуется обходить стороной рекламные щиты и хлипкие конструкции, а владельцам авто — оставлять транспорт на специальных площадках.

В случае ЧП — звонить по номерам 112 или 101.

Ранее стало известно об обмелении в устье реки Дон. Уровень воды снизился из-за продолжительной засухи. Скорее всего, он вернется к норме после дождей.

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