На Ростовскую область надвигаются ливни с градом

Жителей и гостей региона просят быть особенно внимательными в ближайшие дни и соблюдать правила безопасности. Во время грозы стоит держаться подальше от одиноко стоящих деревьев, а дома закрывать окна и двери, отключать электроприборы от сети. Если поднимется ветер, рекомендуется обходить стороной рекламные щиты и хлипкие конструкции, а владельцам авто — оставлять транспорт на специальных площадках.