«Настоящий апокалипсис»: очевидцы сняли на камеру пожар у трассы в Ростовской области

— Сами люди и поджигают. Не может само поле загореться. А потом ищут виновных, — пишут одни пользователи соцсетей в комментарии. — Дышать невозможно. Куда смотрит глава сельского поселения Ковалев Александр Викторович? Почему спускает все с рук? Уже не первый раз горят пешковские поля.