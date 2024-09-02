rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:15

Published Сегодня, 07:15

Modified Сегодня, 07:17

Updated Сегодня, 07:17

«Настоящий апокалипсис»: очевидцы сняли на камеру пожар у трассы в Ростовской области

«Настоящий апокалипсис»: очевидцы сняли на камеру пожар у трассы в Ростовской области

2 сентября 2024, 07:15
Фото: 55.mchs.gov.ru
«Настоящий апокалипсис»: очевидцы сняли на камеру пожар у трассы в Ростовской области

Очевидцы сняли на камеру подступающий к трассе пожар в Ростовской области

Эпичные кадры очередного ландшафтного пожара сняли на камеру вдоль трассы Ростовской области, видео опубликовано в telegram-канале «Азов Новости и события».

Эпичные кадры пожара появились в соцсетях вечером 1 сентября. Стена огня полыхает вдоль трассы у села Пешково Азовского района. Судя по видео, пламя распространилось на сотни, или даже тысячи квадратных метров. По словам автора ролика, автоцисетрна постояла рядом с местом ЧП и уехала. Вероятно, спасатели направились за водой.

Огонь подобрался очень близко к проезжей части. По кадрам создается впечатление, что автобус буквально проезжает сквозь пламя.

Огонь уничтожает поля в Аксайском районе и грозит добраться до домов
Узнать подробнее
Видео: t.me/azov_novosti_sobitiya

— Сами люди и поджигают. Не может само поле загореться. А потом ищут виновных, — пишут одни пользователи соцсетей в комментарии. — Дышать невозможно. Куда смотрит глава сельского поселения Ковалев Александр Викторович? Почему спускает все с рук? Уже не первый раз горят пешковские поля.

— Настоящий апокалипсис, — ужаснулись другие.

В ГУ МЧС по Ростовской области ЧП пока не прокомментировали.

В этот же день, 1 сентября, произошли еще несколько крупных пожаров. Один из них уничтожил ресторанный комплекс в Кумженской роще. А за предыдущие сутки в регионе потушили 42 ландшафтных пожара.

Читайте также:
Жителей хутора в Ростовской области эвакуировали из-за сильного пожараСтрашный пожар в Ростовской области, уничтожающий постройки, попал на видеоБольше 40 ландшафтных пожаров вспыхнули в Ростовской области 31 августа
#Евгения Волкова#Видео#Ростовская область#Пожар#Возгорание#Происшествия
Подпишитесь
«Батарей нет и окна с трещинами»: студенты Ростова показали свои комнаты в общежитии
Сегодня, 08:46
«Позор!»: фанаты скандировали оскорбления с трибун после игры «Ростова» с «Факелом»
Сегодня, 09:08
Более 10 млрд рублей уйдет на подготовку к отопительному сезону на Дону
Сегодня, 08:41
В пассажирском поезде произошел пожар на станции в Ростовской области
Сегодня, 08:01
В Ростовской области умерли 60 грудничков
Сегодня, 07:57