«Настоящий апокалипсис»: очевидцы сняли на камеру пожар у трассы в Ростовской области

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
Modified Сегодня, 07:17
Updated Сегодня, 07:17
Эпичные кадры пожара появились в соцсетях вечером 1 сентября. Стена огня полыхает вдоль трассы у села Пешково Азовского района. Судя по видео, пламя распространилось на сотни, или даже тысячи квадратных метров. По словам автора ролика, автоцисетрна постояла рядом с местом ЧП и уехала. Вероятно, спасатели направились за водой.
Огонь подобрался очень близко к проезжей части. По кадрам создается впечатление, что автобус буквально проезжает сквозь пламя.
— Сами люди и поджигают. Не может само поле загореться. А потом ищут виновных, — пишут одни пользователи соцсетей в комментарии. — Дышать невозможно. Куда смотрит глава сельского поселения Ковалев Александр Викторович? Почему спускает все с рук? Уже не первый раз горят пешковские поля.
— Настоящий апокалипсис, — ужаснулись другие.
В ГУ МЧС по Ростовской области ЧП пока не прокомментировали.
В этот же день, 1 сентября, произошли еще несколько крупных пожаров. Один из них уничтожил ресторанный комплекс в Кумженской роще. А за предыдущие сутки в регионе потушили 42 ландшафтных пожара.