Особый порядок видеонаблюдения хотят ввести на выборах на Дону из-за риска провокаций

Posted Сегодня, 16:44
Published Сегодня, 16:44
Modified Сегодня, 16:46
Updated Сегодня, 16:46
Некоторым регионам рекомендовали принять особый порядок. Это, в том числе, касается Крыма, Кубани, Белгородской и Ростовской областей.
При проведении региональных и муниципальных выборов предлагается избиркомам учесть рекомендации по организации видеонаблюдения.
Это поможет обеспечить безопасность, охрану жизни и здоровья граждан во время выборов в сложных условиях. Говорится, что получение информации о большом скоплении избирателей на пунктах голосования может стать целью для провокаций.
Также установлены специальные условия для съемки на избирательных участках в процессе голосования, разрешается это делать исключительно аккредитованным представителям средств массовой информации.
Ранее стало известно, что в регионе появятся камеры, распознающие лица.
Кроме того, появилась информация, что из-за пожаров донской регион заполонят камеры видеофиксации.