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Posted Сегодня, 16:44

Published Сегодня, 16:44

Modified Сегодня, 16:46

Updated Сегодня, 16:46

Особый порядок видеонаблюдения хотят ввести на выборах на Дону из-за провокаций

Особый порядок видеонаблюдения хотят ввести на выборах на Дону из-за риска провокаций

2 сентября 2024, 16:44
Фото: 1MI

Особый порядок видеонаблюдения хотят ввести на выборах на Дону из-за провокаций

В Ростовской области во время выборов может действовать особый порядок доступа к трансляции видеонаблюдения, следует из сообщения ЦИК РФ.
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Выборы

Некоторым регионам рекомендовали принять особый порядок. Это, в том числе, касается Крыма, Кубани, Белгородской и Ростовской областей.

При проведении региональных и муниципальных выборов предлагается избиркомам учесть рекомендации по организации видеонаблюдения.

Из-за пожаров Ростовскую область заполонят камеры видеофиксации
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Это поможет обеспечить безопасность, охрану жизни и здоровья граждан во время выборов в сложных условиях. Говорится, что получение информации о большом скоплении избирателей на пунктах голосования может стать целью для провокаций.

Также установлены специальные условия для съемки на избирательных участках в процессе голосования, разрешается это делать исключительно аккредитованным представителям средств массовой информации.

Ранее стало известно, что в регионе появятся камеры, распознающие лица.

Кроме того, появилась информация, что из-за пожаров донской регион заполонят камеры видеофиксации.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Выборы#Видеонаблюдение
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