Отсидевшую 10 лет в тюрьме Вьетнама Марию Дапирку перевели в Ростовскую область

Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
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Updated Сегодня, 06:40
Марии Дапирке разрешили вернуться в Россию в начале августа. В сопровождении конвоя ФСИН женщина вылетела из города Хошимин (Вьетнам) в Москву. Оттуда ее этапировали в Ростовскую область.
Ленинский районный суд Ростова изменил приговор осужденной, в соответствии с законодательством РФ. Ей назначили наказание в виде 13 лет 4 месяцев лишения свободы. Во Вьетнам Дапирку едва не казнили по статье о контрабанде наркотиков, но смягчили наказание до пожизненного заключения.
Женщина 10 лет провела за решеткой в чужой стране. Остальной срок она продолжит отбывать в России. Учитывая время, проведенное в СИЗО, ей зачли еще несколько лет: осталось всего полтора года. Сторона защиты готовит ходатайство о помиловании.
Нашумевшая в СМИ история Марии Дапирки началась в сентябре 2014 года. Ростовчанку задержали в аэропорту Хошимина и нашли при проверке чемодана пакеты с наркотиками. Девушку арестовали, но она утверждала, что не знала о незаконном багаже. По словам ростовчанки, ее подставил парень, с которым она летела в Россию.