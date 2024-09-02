Отсидевшую 10 лет в тюрьме Вьетнама Марию Дапирку перевели в Ростовскую область

Нашумевшая в СМИ история Марии Дапирки началась в сентябре 2014 года. Ростовчанку задержали в аэропорту Хошимина и нашли при проверке чемодана пакеты с наркотиками. Девушку арестовали, но она утверждала, что не знала о незаконном багаже. По словам ростовчанки, ее подставил парень, с которым она летела в Россию.