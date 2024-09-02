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Published Сегодня, 06:38

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Updated Сегодня, 06:40

Марию Дапирку, просидевшую 10 лет в тюрьме Вьетнама, перевели в Ростовскую область

Отсидевшую 10 лет в тюрьме Вьетнама Марию Дапирку перевели в Ростовскую область

2 сентября 2024, 06:38
Фото: 1MI
Марию Дапирку, просидевшую 10 лет в тюрьме Вьетнама, перевели в Ростовскую область
Ростовчанка, отбывавшая пожизненный срок во Вьетнаме за контрабанду наркотиков, перевелась в азовскую женскую тюрьму на родине, сообщает «Газета.Ru».

Марии Дапирке разрешили вернуться в Россию в начале августа. В сопровождении конвоя ФСИН женщина вылетела из города Хошимин (Вьетнам) в Москву. Оттуда ее этапировали в Ростовскую область.

Ленинский районный суд Ростова изменил приговор осужденной, в соответствии с законодательством РФ. Ей назначили наказание в виде 13 лет 4 месяцев лишения свободы. Во Вьетнам Дапирку едва не казнили по статье о контрабанде наркотиков, но смягчили наказание до пожизненного заключения.

Приговоренную к пожизненному сроку ростовчанку Дапирку могут выпустить через год
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Женщина 10 лет провела за решеткой в чужой стране. Остальной срок она продолжит отбывать в России. Учитывая время, проведенное в СИЗО, ей зачли еще несколько лет: осталось всего полтора года. Сторона защиты готовит ходатайство о помиловании.

Нашумевшая в СМИ история Марии Дапирки началась в сентябре 2014 года. Ростовчанку задержали в аэропорту Хошимина и нашли при проверке чемодана пакеты с наркотиками. Девушку арестовали, но она утверждала, что не знала о незаконном багаже. По словам ростовчанки, ее подставил парень, с которым она летела в Россию.

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#Евгения Волкова#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Приговор#Контрабанда#Наркотики#Вьетнам#ФСИН#Мария Дапирка
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