Часть Островского перекроют для пешеходов в Ростове

Posted Сегодня, 06:08
Published Сегодня, 06:08
Modified Сегодня, 06:25
Updated Сегодня, 06:25
В донской столице начали капремонт пятиэтажного здания 1912 года постройки, в котором располагается пединститут ЮФУ. Памятник культурного наследия годами ждал реставрации и наконец дождался.
Из-за проводимых работ для пешеходов ограничили движение. Людям запретили проходить рядом со старинным домом, чтобы обезопасить их от падающей штукатурки и предметов потяжелее. Речь идет об участке на пересечении улицы Большой Садовой с переулком Островского (дом № 33/43). Полностью закончить работы и открыть проход планируют к концу 2024 года.
В этот же день, 1 сентября начали прокладывать газопровод на улице Думенко. Из-за этого перекрыли проезд для автомобилистов: на отрезке от улицы Лелюшенко до Думенко, 1В. Ограничения снимут после 3 октября.
Через неделю, 7 сентября, неудобства появятся на Богатяновском спуске в районе дома № 3А из-за строительства здания. Водители авто не смогут проехать там до 25 декабря.
Кроме того, с 7 сентября введут ряд ограничений, связанных с выделенными полосами для автобуса. Они будут актуальны улице Ленина — от Новаторов до Михаила Нагибина, — и на Ларина — от Педагогического до Немировича-Данченко.