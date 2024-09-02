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Published Сегодня, 06:08

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Пешеходам запретили ходить по центральной улице Ростова

Часть Островского перекроют для пешеходов в Ростове

2 сентября 2024, 06:08
Фото: 1MI
Пешеходам запретили ходить по центральной улице Ростова
Из-за ремонта здания ЮФУ на улице Большой Садовой с 1 сентября ввели ограничение для пешеходов, сообщается на сайте администрации Ростова.

В донской столице начали капремонт пятиэтажного здания 1912 года постройки, в котором располагается пединститут ЮФУ. Памятник культурного наследия годами ждал реставрации и наконец дождался.

Из-за проводимых работ для пешеходов ограничили движение. Людям запретили проходить рядом со старинным домом, чтобы обезопасить их от падающей штукатурки и предметов потяжелее. Речь идет об участке на пересечении улицы Большой Садовой с переулком Островского (дом № 33/43). Полностью закончить работы и открыть проход планируют к концу 2024 года.

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В этот же день, 1 сентября начали прокладывать газопровод на улице Думенко. Из-за этого перекрыли проезд для автомобилистов: на отрезке от улицы Лелюшенко до Думенко, 1В. Ограничения снимут после 3 октября.

Через неделю, 7 сентября, неудобства появятся на Богатяновском спуске в районе дома № 3А из-за строительства здания. Водители авто не смогут проехать там до 25 декабря.

Кроме того, с 7 сентября введут ряд ограничений, связанных с выделенными полосами для автобуса. Они будут актуальны улице Ленина — от Новаторов до Михаила Нагибина, — и на Ларина — от Педагогического до Немировича-Данченко.

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#Евгения Волкова#Общество#Ростов-на-Дону#Строительство#Ремонт#Ограничения#Автомобилисты#Пешеходы
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