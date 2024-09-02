Часть Островского перекроют для пешеходов в Ростове

Из-за проводимых работ для пешеходов ограничили движение. Людям запретили проходить рядом со старинным домом, чтобы обезопасить их от падающей штукатурки и предметов потяжелее. Речь идет об участке на пересечении улицы Большой Садовой с переулком Островского (дом № 33/43). Полностью закончить работы и открыть проход планируют к концу 2024 года.