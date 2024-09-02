Площадь степного пожара под Волгодонском увеличилась до 1000 метров по фронту

ЧП случилось днем 2 сентября недалеко от химзавода в Волгодонске. Из-за сильного ветра площадь ЧП быстро увеличивалась. Прибывшая на вызов дюжина спасателей не справилась с возгоранием. На место направили подмогу, увеличив общее число силы и средств до 36 человек на 10 автоцистернах. Однако степь продолжала полыхать, приближаясь к станице Романовской.