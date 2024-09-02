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Published Сегодня, 19:32

Modified Сегодня, 19:34

Updated Сегодня, 19:34

Площадь степного пожара под Волгодонском увеличилась до 1000 метров по фронту

Площадь степного пожара под Волгодонском увеличилась до 1000 метров по фронту

2 сентября 2024, 19:32
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
Площадь степного пожара под Волгодонском увеличилась до 1000 метров по фронту
Из-за сильного ветра площадь степного пожара у станицы Романовской в Волгодонском районе увеличилась втрое, сообщает региональное ГУ МЧС.

— Горит трава, тысяча метров по фронту. Угрозы жилым домам нет, — отчитались в ведомстве.

ЧП случилось днем 2 сентября недалеко от химзавода в Волгодонске. Из-за сильного ветра площадь ЧП быстро увеличивалась. Прибывшая на вызов дюжина спасателей не справилась с возгоранием. На место направили подмогу, увеличив общее число силы и средств до 36 человек на 10 автоцистернах. Однако степь продолжала полыхать, приближаясь к станице Романовской.

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За семь часов площадь ЧП увеличилась в три раза. К месту возгорания направили еще несколько бригад пожарных. Теперь с огнем борется почти сотня человек, задействовано более 20 спецмашин.

Как RostovGazeta публиковала кадры с места происшествия. Проезжавшие мимо автомобилисты сняли на камеру, как пламя подбирается к трассе.

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