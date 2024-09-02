Площадь степного пожара под Волгодонском увеличилась до 1000 метров по фронту

Posted Сегодня, 19:32
Published Сегодня, 19:32
Modified Сегодня, 19:34
Updated Сегодня, 19:34
— Горит трава, тысяча метров по фронту. Угрозы жилым домам нет, — отчитались в ведомстве.
ЧП случилось днем 2 сентября недалеко от химзавода в Волгодонске. Из-за сильного ветра площадь ЧП быстро увеличивалась. Прибывшая на вызов дюжина спасателей не справилась с возгоранием. На место направили подмогу, увеличив общее число силы и средств до 36 человек на 10 автоцистернах. Однако степь продолжала полыхать, приближаясь к станице Романовской.
За семь часов площадь ЧП увеличилась в три раза. К месту возгорания направили еще несколько бригад пожарных. Теперь с огнем борется почти сотня человек, задействовано более 20 спецмашин.
Как RostovGazeta публиковала кадры с места происшествия. Проезжавшие мимо автомобилисты сняли на камеру, как пламя подбирается к трассе.