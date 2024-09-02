Политолог Михайлов заявил, что по делу ростовских судей выявляют новых фигурантов

Также несколькими часами ранее стало известно о возможных обысках у председателя Октябрьского районного суда Ростова. По информации СМИ, сотрудники ФСБ заявились к 53-летнему Денису Лукьянову 2 сентября. Обыски прошли не только по месту его жительства, но и в суде на улице Ленина.