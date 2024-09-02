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Posted Сегодня, 14:26

Published Сегодня, 14:26

Modified Сегодня, 14:27

Updated Сегодня, 14:27

Почему расследование дела ростовских судей находится только в самом начале

Политолог Михайлов заявил, что по делу ростовских судей выявляют новых фигурантов

2 сентября 2024, 14:26
Фото: Изображение Midjourney
Почему расследование дела ростовских судей находится только в самом начале

Политолог Михайлов заявил, что по делу судей Ростова выявляют новых фигурантов

Политолог Евгений Михайлов сообщил RostovGazeta, что после ареста экс-председателя Ростовского облсуда Елены Золотаревой силовики работают над установлением и других членов судебного сообщества, замешанного в коррупции и взятках.

Напомним, что фигурант уголовного дела о взятке, возбужденного в отношении экс-председателя Советского районного суда Ростова Елены Коблевой, полностью признал свою вину. Николай Студеникин согласился с выдвигаемыми обвинениями и начал сотрудничать со следствием.

«То, что Студеникин признал вину, говорит о хорошей оперативной работе силовиков. Они предъявляют такие аргументы, от которых обвиняемые отказаться не могут. Лучше же согласиться на признание своей вины, чем получить максимальный срок», — отмечает Евгений Михайлов.
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По словам спикера, пока силовики продолжают работу над установлением и других членов судебного сообщества, замешанного в коррупции и взятках.

«После ареста Золотаревой — оперативная работа продолжается. Дело раскручивается, но это только начало. Думаю, что дальше будет больше», — резюмирует эксперт.

Также несколькими часами ранее стало известно о возможных обысках у председателя Октябрьского районного суда Ростова. По информации СМИ, сотрудники ФСБ заявились к 53-летнему Денису Лукьянову 2 сентября. Обыски прошли не только по месту его жительства, но и в суде на улице Ленина.

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