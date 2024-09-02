Политолог Михайлов заявил, что по делу ростовских судей выявляют новых фигурантов

Posted Сегодня, 14:26
Published Сегодня, 14:26
Modified Сегодня, 14:27
Updated Сегодня, 14:27
Напомним, что фигурант уголовного дела о взятке, возбужденного в отношении экс-председателя Советского районного суда Ростова Елены Коблевой, полностью признал свою вину. Николай Студеникин согласился с выдвигаемыми обвинениями и начал сотрудничать со следствием.
«То, что Студеникин признал вину, говорит о хорошей оперативной работе силовиков. Они предъявляют такие аргументы, от которых обвиняемые отказаться не могут. Лучше же согласиться на признание своей вины, чем получить максимальный срок», — отмечает Евгений Михайлов.
По словам спикера, пока силовики продолжают работу над установлением и других членов судебного сообщества, замешанного в коррупции и взятках.
«После ареста Золотаревой — оперативная работа продолжается. Дело раскручивается, но это только начало. Думаю, что дальше будет больше», — резюмирует эксперт.
Также несколькими часами ранее стало известно о возможных обысках у председателя Октябрьского районного суда Ростова. По информации СМИ, сотрудники ФСБ заявились к 53-летнему Денису Лукьянову 2 сентября. Обыски прошли не только по месту его жительства, но и в суде на улице Ленина.