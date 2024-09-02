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Posted Сегодня, 11:15

Published Сегодня, 11:15

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Updated Сегодня, 11:17

Появились кадры крупного возгорания в Новочеркасске

Появились кадры крупного пожара, перекинувшегося на дома в Новочеркасске

2 сентября 2024, 11:15
Фото: Pxhere / видео тг канал «Это Ростов»
Появились кадры крупного возгорания в Новочеркасске
В Ростовской области огонь с сухостоя перекинулся на жилые дома. Видео с места событий, предоставил телеграм-канал «Это Ростов новости».

Утром 2 сентября в Новочеркасске недалеко от Харьковского шоссе начался пожар. По неподтвержденной информации, сначала загорелась сухая трава. Огонь постепенно перешел на жилые постройки.

В настоящий момент от горящей территории валит густой дым. На записи видно, что из-за смога видимость на дороге снижена.

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Сотрудники МЧС пока не сообщали о возгорании. Сведений о масштабах ущерба, площади пожара и пострадавших нет.

Ранее жителей одного из хуторов Ростовской области эвакуировали из-за сильного пожара.

До этого свыше 39 природных пожаров охватили донской регион за один день.

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