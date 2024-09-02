Появились кадры крупного пожара, перекинувшегося на дома в Новочеркасске

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
Утром 2 сентября в Новочеркасске недалеко от Харьковского шоссе начался пожар. По неподтвержденной информации, сначала загорелась сухая трава. Огонь постепенно перешел на жилые постройки.
В настоящий момент от горящей территории валит густой дым. На записи видно, что из-за смога видимость на дороге снижена.
Сотрудники МЧС пока не сообщали о возгорании. Сведений о масштабах ущерба, площади пожара и пострадавших нет.
Ранее жителей одного из хуторов Ростовской области эвакуировали из-за сильного пожара.
До этого свыше 39 природных пожаров охватили донской регион за один день.