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Posted Сегодня, 09:08

Published Сегодня, 09:08

Modified Сегодня, 09:10

Updated Сегодня, 09:10

Разгневанные фанаты «Факела» унизили футболистов после поражения в Ростове

«Позор!»: фанаты скандировали оскорбления с трибун после игры «Ростова» с «Факелом»

2 сентября 2024, 09:08
Фото: ФК «Ростов» / видео t.me/mtv36
Разгневанные фанаты «Факела» унизили футболистов после поражения в Ростове

Разгневанные фанаты «Факела» унизили футболистов после поражения в Ростове

После разгромного поражения воронежской команды в Ростове фанаты скандировали: «Позор!», видео с трибун опубликовано в telegram-канале «Мой и твой Воронеж».

Реакцию болельщиков «Факела» сняли на камеру. Недовольные исходом матча фанаты публично выразили свое мнение игрой воронежской команды.

— Эй! Подойдите к нам поближе! Позор! Позор! Позор! — кричала толпа «сине-белым».

Аутсайдер турнирной таблицы РПЛ потерпел очередное поражение 1 сентября на выезде в Ростове. «Желто-синие» разгромили гостей со счетом 4:1. Единственный гол, которым отметились гости, был забит с пенальти. Все попытки атаковать ворота донского клуба оказались тщетны.

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По итогу семи туров сезона-2024/25 «огнеопасные» выиграли лишь один раз, обойдя «Оренбург» со счетом 1:0. Матч с «Краснодаром» завершился вничью — 0:0. Остальные пять встреч «Факел» позорно проиграл.

На данный момент воронежский ФК находится на 16-м, последнем месте в списке команд РПЛ. Если он не поднимется на 12-е к концу сезона, то вылетит из лиги.

Ранее недовольство матчем «Ростов» — «Факел» выразил наставник «желто-синих». Валерий Карпин уверен, что спортсмены могли выступить куда лучше.

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