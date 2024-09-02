«Позор!»: фанаты скандировали оскорбления с трибун после игры «Ростова» с «Факелом»

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
Реакцию болельщиков «Факела» сняли на камеру. Недовольные исходом матча фанаты публично выразили свое мнение игрой воронежской команды.
— Эй! Подойдите к нам поближе! Позор! Позор! Позор! — кричала толпа «сине-белым».
Аутсайдер турнирной таблицы РПЛ потерпел очередное поражение 1 сентября на выезде в Ростове. «Желто-синие» разгромили гостей со счетом 4:1. Единственный гол, которым отметились гости, был забит с пенальти. Все попытки атаковать ворота донского клуба оказались тщетны.
По итогу семи туров сезона-2024/25 «огнеопасные» выиграли лишь один раз, обойдя «Оренбург» со счетом 1:0. Матч с «Краснодаром» завершился вничью — 0:0. Остальные пять встреч «Факел» позорно проиграл.
На данный момент воронежский ФК находится на 16-м, последнем месте в списке команд РПЛ. Если он не поднимется на 12-е к концу сезона, то вылетит из лиги.
Ранее недовольство матчем «Ростов» — «Факел» выразил наставник «желто-синих». Валерий Карпин уверен, что спортсмены могли выступить куда лучше.