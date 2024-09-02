Прогулочный рейс по Дону на «Валдае» запустили в Ростовской области

Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
Так, с 1 сентября 2024 года в Ростовской области запустили новый прогулочный рейс на «Валдае» в Азове с 10.30 до 11.30 мск. Кроме того, было принято решение изменить расписание регулярных пассажирских маршрутов из донской столицы в Азов и обратно.
Теперь скоростные суда будут отходить раньше. С утра «Валдай» будет отбывать в 09.30, а днем — в 15.00. В обратном направлении вечерние рейсы будут осуществляться с 16.05 мск.
Добавим, что также поменялось время стоянки в Семикаракорске. Отправление в станицу Багаевскую назначено на 13.25.
Ранее запуск речных маршрутов из Ростова-на-Дону в Таганрог отложили до конца текущего года.