Прогулочный рейс по Дону на «Валдае» запустили в Ростовской области

Так, с 1 сентября 2024 года в Ростовской области запустили новый прогулочный рейс на «Валдае» в Азове с 10.30 до 11.30 мск. Кроме того, было принято решение изменить расписание регулярных пассажирских маршрутов из донской столицы в Азов и обратно.