rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 11:26

Published Сегодня, 11:26

Modified Сегодня, 11:28

Updated Сегодня, 11:28

В Ростовской области изменили расписание работы речных «Валдаев»

Прогулочный рейс по Дону на «Валдае» запустили в Ростовской области

2 сентября 2024, 11:26
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростовской области изменили расписание работы речных «Валдаев»
В Ростовской области внесли изменения в работу прогулочных речных судов «Валдай». Нововведения коснутся маршрута Ростов-на-Дону — Азов, сообщает региональный Минтранс.

Так, с 1 сентября 2024 года в Ростовской области запустили новый прогулочный рейс на «Валдае» в Азове с 10.30 до 11.30 мск. Кроме того, было принято решение изменить расписание регулярных пассажирских маршрутов из донской столицы в Азов и обратно.

Теперь скоростные суда будут отходить раньше. С утра «Валдай» будет отбывать в 09.30, а днем — в 15.00. В обратном направлении вечерние рейсы будут осуществляться с 16.05 мск.

Жители Ростовской области начали массово распродавать базы отдыха
Узнать подробнее

Добавим, что также поменялось время стоянки в Семикаракорске. Отправление в станицу Багаевскую назначено на 13.25.

Ранее запуск речных маршрутов из Ростова-на-Дону в Таганрог отложили до конца текущего года.

Читайте также:
Запуск речных маршрутов из Ростова в Таганрог отложили до конца годаОгромное черное пятно появилось в реке Дон в районе РостоваКуда сходить на осеннюю рыбалку в Ростовской области и что можно выловить
#Регина Симакова#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Азов#Расписание#Река#Река Дон#Речные маршруты в Ростовской области#Валдай#Изменения#Речные Валдаи
Подпишитесь
Жителей Ростовской области уверяют, что они богатеют, и готовят для них вытрезвители
Сегодня, 15:33
Политолог Михайлов заявил, что по делу ростовских судей выявляют новых фигурантов
Сегодня, 14:26
Силовики нагрянули с обысками к председателю Октябрьского суда Ростова
Сегодня, 13:54
Спасатель рассказал, кто разжигает ландшафтные пожары в Ростовской области
Сегодня, 13:10
Концерты звезд в Ростове-на-Дону отменяют и переносят из-за указа губернатора
Сегодня, 13:07
В Ростовской области при возгорании травы погиб человек. Правда это или фейк?
Сегодня, 12:30