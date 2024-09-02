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Published Сегодня, 16:19

Modified Сегодня, 16:21

Updated Сегодня, 16:21

Пылевая мгла начала накрывать Ростов-на-Дону

Пылевая мгла начала накрывать Ростов-на-Дону

2 сентября 2024, 16:19
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону в понедельник, 2 сентября, в небе появилась пылевая мгла, сообщает Telegram-канал «Че по Ростову».

В городе резко потемнело и стало все серое. Ростовчане во всем винят появившуюся пыль, концентрация которой увеличилась в воздухе.

Ранее синоптики предупреждали, что на донской регион надвигается пыльная буря. Она может накрыть восточную часть области.

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Говорилось, что ветер может принести пыль из Астраханской области и Калмыкии.

Ранее эколог предупредил об усиленном воздействии африканской бури на воздух в Ростове.

До этого эксперт рассказала о страшном влиянии пробок на качество воздуха в Ростове. По ее словам, из-за загазованности во время заторов загрязняется природа.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область
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