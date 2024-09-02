Пылевая мгла начала накрывать Ростов-на-Дону

Posted Сегодня, 16:19
Published Сегодня, 16:19
Modified Сегодня, 16:21
Updated Сегодня, 16:21
В городе резко потемнело и стало все серое. Ростовчане во всем винят появившуюся пыль, концентрация которой увеличилась в воздухе.
Ранее синоптики предупреждали, что на донской регион надвигается пыльная буря. Она может накрыть восточную часть области.
Говорилось, что ветер может принести пыль из Астраханской области и Калмыкии.
Ранее эколог предупредил об усиленном воздействии африканской бури на воздух в Ростове.
До этого эксперт рассказала о страшном влиянии пробок на качество воздуха в Ростове. По ее словам, из-за загазованности во время заторов загрязняется природа.