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Published Сегодня, 17:20

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Updated Сегодня, 17:22

Ростов-на-Дону опустился в рейтинге IQ городов

Ростов-на-Дону опустился в рейтинге IQ городов

2 сентября 2024, 17:20
Фото: 1MI
Ростов-на-Дону по итогам 2023 года занял 14 строчку рейтинга IQ-городов, следует из отчета Минстроя РФ.

Рядом с Ростовом находятся Воронеж и Омск. Первые три строчки занимают Москва, Санкт-Петербург и Казань.

Годом ранее Ростов-на-Дону находился на 13 месте.

В рамках рейтинга оцениваются результаты цифровой трансформации городского хозяйства в России. Этот индекс позволяет определить базовый уровень цифровизации и эффективность решений, которые внедряют города и регионы по проекту «Умный город».

Названы школы Ростова-на-Дону, попавшие в рейтинг лучших в стране
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Добавим, что города оценивают сразу по нескольким показателям, в том числе умное ЖКХ, инновации для городской среды, умный городской транспорт.

Ранее были названы школы Ростова-на-Дону, попавшие в рейтинг лучших в стране.

Кроме того, Ростовская область вошла в десятку регионов-лидеров по продажам электромобилей.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Санкт-Петербург#Воронеж#Интеллект
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