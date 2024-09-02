Ростов-на-Дону опустился в рейтинге IQ городов

Posted Сегодня, 17:20
Published Сегодня, 17:20
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Updated Сегодня, 17:22
Рядом с Ростовом находятся Воронеж и Омск. Первые три строчки занимают Москва, Санкт-Петербург и Казань.
Годом ранее Ростов-на-Дону находился на 13 месте.
В рамках рейтинга оцениваются результаты цифровой трансформации городского хозяйства в России. Этот индекс позволяет определить базовый уровень цифровизации и эффективность решений, которые внедряют города и регионы по проекту «Умный город».
Добавим, что города оценивают сразу по нескольким показателям, в том числе умное ЖКХ, инновации для городской среды, умный городской транспорт.
Ранее были названы школы Ростова-на-Дону, попавшие в рейтинг лучших в стране.
Кроме того, Ростовская область вошла в десятку регионов-лидеров по продажам электромобилей.