Ростовстат подсчитал, насколько богаче стали жители Ростовской области

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
За аналогичный период прошлого года сумма составляла всего 976,1 миллиарда рублей. Номинально доходы возросли на 16,5%, однако на деле эта разница неощутима. С учетом роста цен на практике чистая прибыль жителей региона увеличилась всего на 8,5%.
Как выяснили эксперты, в среднем на Дону доход составляет около 45,6 тысячи рублей в месяц. Это больше, чем за первые полгода 2023-го на 16,8%.
В исследовании учитывали не только зарплату, но и другие возможные источники прибыли: пенсии, стипендии, деньги, которую приносит предпринимательская деятельность.
Ранее RostovGazeta сообщала о массовом отказе ростовчан от отдыха за границей. Оказалось, что даже невероятный рост доходов не сравнится с увеличением цен. Сколько бы он не увеличивался, улететь в отпуск за пределы России могут себе позволить далеко не все.