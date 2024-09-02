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Posted Сегодня, 10:42

Published Сегодня, 10:42

Modified Сегодня, 10:44

Updated Сегодня, 10:44

Жители Ростовской области стали богаче на 16,5%

Ростовстат подсчитал, насколько богаче стали жители Ростовской области

2 сентября 2024, 10:42
Фото: Unsplash
Жители Ростовской области стали богаче на 16,5%

Жители Ростовской области стали жить богаче на 16,5%

Общий доход населения за первое полугодие 2024 года составил более триллиона рублей, сообщают специалисты Ростовстата.

За аналогичный период прошлого года сумма составляла всего 976,1 миллиарда рублей. Номинально доходы возросли на 16,5%, однако на деле эта разница неощутима. С учетом роста цен на практике чистая прибыль жителей региона увеличилась всего на 8,5%.

Как выяснили эксперты, в среднем на Дону доход составляет около 45,6 тысячи рублей в месяц. Это больше, чем за первые полгода 2023-го на 16,8%.

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В исследовании учитывали не только зарплату, но и другие возможные источники прибыли: пенсии, стипендии, деньги, которую приносит предпринимательская деятельность.

Ранее RostovGazeta сообщала о массовом отказе ростовчан от отдыха за границей. Оказалось, что даже невероятный рост доходов не сравнится с увеличением цен. Сколько бы он не увеличивался, улететь в отпуск за пределы России могут себе позволить далеко не все.

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#Евгения Волкова#Общество#Экономика#Ростовская область#Цены#Статистика#Пенсии#Доходы населения#Рост зарплат
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