Ростовстат подсчитал, насколько богаче стали жители Ростовской области

Ранее RostovGazeta сообщала о массовом отказе ростовчан от отдыха за границей. Оказалось, что даже невероятный рост доходов не сравнится с увеличением цен. Сколько бы он не увеличивался, улететь в отпуск за пределы России могут себе позволить далеко не все.