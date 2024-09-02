Силовики нагрянули с обысками к председателю Октябрьского суда Ростова

Денис Лукьянов работает в судебной системе Ростовской области не первый год. Получив в 1999 году юридическое образование в РГУ, он трудился в судах, а через пять лет возглавил судебный участок № 5 Пролетарского района Ростова. Эту должность он занимал около восьми лет, пока в 2012-м не стал судьей Ростовского облсуда. Он занимался апелляциями по гражданским делам.