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Силовики нагрянули с обысками к председателю Октябрьского суда Ростова

Силовики нагрянули с обысками к председателю Октябрьского суда Ростова

2 сентября 2024, 13:54
Фото: 1MI
Силовики нагрянули с обысками к председателю Октябрьского суда Ростова
Рабочая неделя председателя Октябрьского районного суда Ростова началась с обысков, сообщает 1рнд со ссылкой на источник в силовом ведомстве региона.

По информации СМИ, сотрудники ФСБ заявились к 53-летнему Денису Лукьянову 2 сентября. Обыски прошли не только по месту его жительства, но и в суде на улице Ленина.

Не исключено, что мероприятия силовиков связаны с делом ростовских судей. Ранее после проведенных обысков задержали Елену Золотареву, вскоре покинувшую пост председателя облсуда, и ее зама Татьяну Юрову. Обе служительницы Фемиды находятся под стражей, пока следователи собирают улики по уголовному делу о получении взяток в особо крупных размерах.

В СИЗО оказался и глава управления донского судебного департамента Андрей Рощевский. Он не признает свою вину.

По версии следствия, все трое влияли на решения судей за вознаграждения. С необходимой суммой денег якобы можно было решить любой вопрос: и меру наказания изменить, и нужный приговор получить.

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Денис Лукьянов работает в судебной системе Ростовской области не первый год. Получив в 1999 году юридическое образование в РГУ, он трудился в судах, а через пять лет возглавил судебный участок № 5 Пролетарского района Ростова. Эту должность он занимал около восьми лет, пока в 2012-м не стал судьей Ростовского облсуда. Он занимался апелляциями по гражданским делам.

В 2018-м Лукьянова отправили вершить правосудие в Гуково. Он возглавлял местный городской суд шесть лет. И только во время громких обысков в апреле 2023-го вернулся в донскую столицу: его назначили председателем Октябрьского райсуда Ростова в самый разгар громких задержаний.

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