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Published Сегодня, 10:55

Modified Сегодня, 10:57

Updated Сегодня, 10:57

СК России проверит законность застройки уникального некрополя в Ростове

СК России проверит законность застройки уникального некрополя в Ростове

2 сентября 2024, 10:55
Фото: rostovgazeta.ru
СК России проверит законность застройки уникального некрополя в Ростове
Глава Следкома России поручил провести проверку по обращению о незаконной застройке объекта археологического наследия в Ростове, сообщает СУ СКР региона.

Строительство многоэтажного бизнес-центра на углу улицы Береговой с проспектом Буденновском началось в первых числах августа. Прямо под будущим строением находится грунтовый некрополь Темерницкого городища. Объект много лет входит в список памятников истории и культуры региона и памятников археологии федерального значения.

Тем не менее, деловой центр буквально возводят на костях. По словам ростовчан, археологические раскопки обещали вести до конца 2024 года. Однако бетон под сваи залили уже летом.

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Горожане опасаются, что от уникального захоронения ничего не останется после проведенных работ.

Ранее губернатор Ростовской области предложил изымать землю под строительство соцобъектов. Для этого нужно лишь внести изменения в Земельный кодекс. Очевидно, за последние годы в донской столице появилось так много новостроек, что клочка земли для школ и больниц уже не осталось.

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#Евгения Волкова#Общество#Культура#Археология#Строительство#Ростов#Памятник истории#Нарушение#СК России#Грунтовый некрополь#Темерницкое городище#Археологические раскопки
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