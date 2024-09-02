СК России проверит законность застройки уникального некрополя в Ростове

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 10:57
Updated Сегодня, 10:57
Строительство многоэтажного бизнес-центра на углу улицы Береговой с проспектом Буденновском началось в первых числах августа. Прямо под будущим строением находится грунтовый некрополь Темерницкого городища. Объект много лет входит в список памятников истории и культуры региона и памятников археологии федерального значения.
Тем не менее, деловой центр буквально возводят на костях. По словам ростовчан, археологические раскопки обещали вести до конца 2024 года. Однако бетон под сваи залили уже летом.
Горожане опасаются, что от уникального захоронения ничего не останется после проведенных работ.
Ранее губернатор Ростовской области предложил изымать землю под строительство соцобъектов. Для этого нужно лишь внести изменения в Земельный кодекс. Очевидно, за последние годы в донской столице появилось так много новостроек, что клочка земли для школ и больниц уже не осталось.