СК России проверит законность застройки уникального некрополя в Ростове

Ранее губернатор Ростовской области предложил изымать землю под строительство соцобъектов. Для этого нужно лишь внести изменения в Земельный кодекс. Очевидно, за последние годы в донской столице появилось так много новостроек, что клочка земли для школ и больниц уже не осталось.