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Published Сегодня, 13:10

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Updated Сегодня, 13:12

Спасатель рассказал, почему в Ростовской области бушуют ландшафтные пожары

Спасатель рассказал, кто разжигает ландшафтные пожары в Ростовской области

2 сентября 2024, 13:10
Фото: МЧС России по Ростовской области
Спасатель рассказал, почему в Ростовской области бушуют ландшафтные пожары
В Ростовской области ландшафтные пожары могут быстро добираться до населенных пунктов в ветреную погоду, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский спасатель Артем Белков.

Напомним, за минувшую неделю в Ростовской области произошло 409 пожаров, из которых 153 — ландшафтные. Такую статистику представили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По словам ростовского спасателя Артема Белкова, ландшафтные пожары — распространенное явление в Ростовской области.

«У нас в регионе довольно сухой климат, за счет чего появляется много сухостоя, который легко загорается и быстро распространяется из-за сильного ветра на открытой местности», — объясняет эксперт.

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При этом причины появления ландшафтных пожаров, считает эксперт, чаще всего кроются в человеческом факторе.

«Сухой траве и камышу для возгорания достаточно окурка, эффекта линзы от выброшенной бутылки или искр от петард, неосторожного обращения с огнем», — замечает спасатель.

По его словам, чаще всего ландшафтные пожары возникают в степных районах области.

Видео: МЧС России по Ростовской области

«Главная опасность ландшафтного пожара конкретно у нас — он очень быстро распространяется с ветром. Поэтому вблизи населенных пунктов рекомендуется следить за наличием сухостоя, убирать его периодически», — добавляет Артем Белков.

Ранее RostovGazeta писала о том, что из-за пожаров Ростовскую область заполонят камеры видеофиксации

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