Спасатель рассказал, кто разжигает ландшафтные пожары в Ростовской области

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
Напомним, за минувшую неделю в Ростовской области произошло 409 пожаров, из которых 153 — ландшафтные. Такую статистику представили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
По словам ростовского спасателя Артема Белкова, ландшафтные пожары — распространенное явление в Ростовской области.
«У нас в регионе довольно сухой климат, за счет чего появляется много сухостоя, который легко загорается и быстро распространяется из-за сильного ветра на открытой местности», — объясняет эксперт.
При этом причины появления ландшафтных пожаров, считает эксперт, чаще всего кроются в человеческом факторе.
«Сухой траве и камышу для возгорания достаточно окурка, эффекта линзы от выброшенной бутылки или искр от петард, неосторожного обращения с огнем», — замечает спасатель.
По его словам, чаще всего ландшафтные пожары возникают в степных районах области.
«Главная опасность ландшафтного пожара конкретно у нас — он очень быстро распространяется с ветром. Поэтому вблизи населенных пунктов рекомендуется следить за наличием сухостоя, убирать его периодически», — добавляет Артем Белков.
Ранее RostovGazeta писала о том, что из-за пожаров Ростовскую область заполонят камеры видеофиксации