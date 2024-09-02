Стало известно, когда стихнет ветер в Ростовской области

Posted Сегодня, 05:29
Published Сегодня, 05:29
Modified Сегодня, 05:31
Updated Сегодня, 05:31
В течение дня 2 сентября пройдут дожди, скорость ветра составит до 6-7, а на западе и до 10 метров в секунду. На следующий день ожидается небольшое затишье: до 3-4 метров.
Ниже всего температура опустится на севере региона. В Боковском, Чертковском, Верхнедонском районах по ночам похолодает до +18. Днем воздух прогреется до +32.
На востоке Дона, в Заветинском, Дубовском, Ремонтненском, столбик термометра покажет до +19 градусов по ночам и около +34 — днем. Аналогичная погода ожидается в Таганроге, а также Неклиновском, Матвеево-Курганском и другие западных районах.
В Ростове и южной части региона температура воздуха составит +32…+34 градуса днем и +20…+21 — ночью.
Ранее стало известно о пыльной буре, которая надвигается на Ростовскую область.