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Posted Сегодня, 05:29

Published Сегодня, 05:29

Modified Сегодня, 05:31

Updated Сегодня, 05:31

Синоптики сообщили, когда стихнет ветер в Ростовской области

Стало известно, когда стихнет ветер в Ростовской области

2 сентября 2024, 05:29
Фото: Изображение Midjourney
Синоптики сообщили, когда стихнет ветер в Ростовской области

Жаркая и ветренная погода ожидается в Ростовской области

Ветер в Ростовской области стихнет не раньше 3 сентября, сообщили в Росгидрометцентре.

В течение дня 2 сентября пройдут дожди, скорость ветра составит до 6-7, а на западе и до 10 метров в секунду. На следующий день ожидается небольшое затишье: до 3-4 метров.

Ниже всего температура опустится на севере региона. В Боковском, Чертковском, Верхнедонском районах по ночам похолодает до +18. Днем воздух прогреется до +32.

На востоке Дона, в Заветинском, Дубовском, Ремонтненском, столбик термометра покажет до +19 градусов по ночам и около +34 — днем. Аналогичная погода ожидается в Таганроге, а также Неклиновском, Матвеево-Курганском и другие западных районах.

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В Ростове и южной части региона температура воздуха составит +32…+34 градуса днем и +20…+21 — ночью.

Ранее стало известно о пыльной буре, которая надвигается на Ростовскую область.

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#Евгения Волкова#Общество#Ростовская область#Ветер#Погода#Дождь
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