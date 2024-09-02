Стало известно, когда стихнет ветер в Ростовской области

На востоке Дона, в Заветинском, Дубовском, Ремонтненском, столбик термометра покажет до +19 градусов по ночам и около +34 — днем. Аналогичная погода ожидается в Таганроге, а также Неклиновском, Матвеево-Курганском и другие западных районах.