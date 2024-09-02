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Posted Сегодня, 18:29

Published Сегодня, 18:29

Modified Сегодня, 18:31

Updated Сегодня, 18:31

Степь полыхает на большой площади под Волгодонском

Степь полыхает на большой площади у химзавода под Волгодонском

2 сентября 2024, 18:29
Фото: Изображение Midjourney
Степь полыхает на большой площади под Волгодонском
Пламя уничтожает степь в станице Романовской под Волгодонском, сообщает ГУ МЧС по Ростовской области.

Возгорание началось днем 2 сентября. По словам проезжавших автомобилистов, огонь вдоль трассы было видно с 15:00. Он начался в районе химзавода в Волгодонске. По информации донских спасателей, на тот момент площадь составляла около 350 квадратных метров.

— На место направили 12 человек на трех автоцистернах, — отчитались в ведомстве.

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Очевидцы утверждают, что площадь пожара продолжает расти. Из-за сильного ветра и засушливой погоды пламя быстро разносится на десятки квадратных метров.

Ранее RostovGazeta сообщала о возгорании рядом с Харьковским шоссе в Новочеркасске. Площадь ЧП неизвестна, но по словам очевидцев, огонь перешел на жилые постройки. С места происшествия ветер разносил черный едкий дым по всему городу.

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#Евгения Волкова#Ростовская область#Пожар#Волгодонск#МЧС#Происшествия#Пламя#Степь
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