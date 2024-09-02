Степь полыхает на большой площади у химзавода под Волгодонском

Posted Сегодня, 18:29
Published Сегодня, 18:29
Modified Сегодня, 18:31
Updated Сегодня, 18:31
Возгорание началось днем 2 сентября. По словам проезжавших автомобилистов, огонь вдоль трассы было видно с 15:00. Он начался в районе химзавода в Волгодонске. По информации донских спасателей, на тот момент площадь составляла около 350 квадратных метров.
— На место направили 12 человек на трех автоцистернах, — отчитались в ведомстве.
Очевидцы утверждают, что площадь пожара продолжает расти. Из-за сильного ветра и засушливой погоды пламя быстро разносится на десятки квадратных метров.
Ранее RostovGazeta сообщала о возгорании рядом с Харьковским шоссе в Новочеркасске. Площадь ЧП неизвестна, но по словам очевидцев, огонь перешел на жилые постройки. С места происшествия ветер разносил черный едкий дым по всему городу.