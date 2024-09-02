Степь полыхает на большой площади у химзавода под Волгодонском

Возгорание началось днем 2 сентября. По словам проезжавших автомобилистов, огонь вдоль трассы было видно с 15:00. Он начался в районе химзавода в Волгодонске. По информации донских спасателей, на тот момент площадь составляла около 350 квадратных метров.