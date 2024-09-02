Страшные кадры степного пожара у химзавода под Волгодонском попали на видео

Posted Сегодня, 18:49
Published Сегодня, 18:49
Modified Сегодня, 19:58
Updated Сегодня, 19:58
Судя по кадрам, пламя охватило сотни квадратных метров и очень близко подобралось к дороге. Несколько водителей остановились перед возгоранием, видимо не пожелав рискнуть и проехать рядом с очагом.
— Простите, а где наши борта МЧС которые тушат пожары? — возмутились в комментариях люди. — Опять Турции помогают?
По данным МЧС, пожар пытаются потушить седьмой час подряд. Степь в районе химзавода Волгодонска горит примерно с 15:00. Из-за сильного ветра с пыльной бурей огонь стремительно распространяется по сухой растительности. Площадь пожара выросла до 1000 метров по фронту.
Есть ли пострадавшие в результате крупного ЧП, пока неизвестно. По словам некоторых местных жителей, полыхает не степь, а камыш.
— Там камыш по Соленке. Его каждый год жгут. Сейчас с ветром совпало. Травы там вокруг практически нет, выгорела за лето вся, — предположили в комментариях пользователи соцсетей.
Как сообщала RostovGazeta, на месте работают 12 спасателей на нескольких единицах спецтехники. Однако в ближайшее время может понадобиться подкрепление. Очевидцы утверждают, что пламя подобралось к станице Романовской и двум хуторам: Парамонов и Лагутники.