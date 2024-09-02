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Published Сегодня, 12:20

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Updated Сегодня, 12:22

Токсичные бактерии окрасили водоем в Ростовской области в розовый цвет

Токсичные бактерии окрасили водоем в Ростовской области в розовый цвет

2 сентября 2024, 12:20
Фото: Минприроды Ростовской области
Токсичные бактерии окрасили водоем в Ростовской области в розовый цвет
В Ростовской области опасные для человека бактерии придали каналу вблизи поселка Красный Сад розовый цвет, сообщает региональное министерство природы.

В Сети начали появляться кадры с необычайно красивым водоемом недалеко от поселка Красный Сад в Азовском районе Ростовской области. Вода канала имела песочно-розовый оттенок. В ходе проверки сотрудники Федерального исследовательского центра Южного научного центра РАН установили, что цвет воды изменился из-за специфической бактерии.

Цианобактерии — отдел крупных бактерий, имеющих красный пигмент, который и преобразил воду. Организмы могут быть вредны для человека, так как содержат в себе токсины и ингибиторы ферментов. Они могут вызывать у людей гастроэнтерит, пневмонию, разнообразные аллергические реакции и другие заболевания.

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Добавим, что в воде также выявили размножение зоопланктона, что говорит о высокой концентрации водорослей в водоеме. Эксперты считают, что цианобактерии возникли из-за нагрева воздуха и поверхности воды, медленного течения, а также отсутствия насыщения кислородом.

Ранее нутрициолог из Ростова-на-Дону предупредила об опасной «бактерии холодильника».

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#Регина Симакова#Ростовская область#Природа#Азовский район#Вода#Река#Водоем#Бактерии#Живая природа#Цвет#Изменения
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