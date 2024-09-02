Токсичные бактерии окрасили водоем в Ростовской области в розовый цвет

Цианобактерии — отдел крупных бактерий, имеющих красный пигмент, который и преобразил воду. Организмы могут быть вредны для человека, так как содержат в себе токсины и ингибиторы ферментов. Они могут вызывать у людей гастроэнтерит, пневмонию, разнообразные аллергические реакции и другие заболевания.