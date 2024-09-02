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Updated Сегодня, 09:15

Ученые: Кишечная палочка может передавать информацию потомкам

Ученые: Кишечная палочка может передавать информацию потомкам

2 сентября 2024, 09:15
Фото: Изображение Midjourney
Исследования показали, что бактерии способны запоминать изменения в своей структуре и окружающей среде, даже если они были временными. Несмотря на то что генетический код не содержит записей о таких изменениях, клетки способны передавать полученную информацию последующим поколениям.

Это открытие ставит под сомнение традиционные взгляды на то, как одноклеточные организмы наследуют физические черты, и может оказать влияние на будущее медицины, пишет newkhakasiya.online. В частности, исследователи смогут решить проблемы снижения эффективности антибиотиков, воздействуя на патогены, чтобы сохранить их повышенную чувствительность к лекарственным средствам на протяжении нескольких поколений. Результаты данной работы опубликованы в журнале Science Advances.

В середине XX века учёные лишь начинали изучать генетический код. Тогда считалось, что наследственные признаки передаются преимущественно через ДНК. Однако новые исследования показывают, что это может происходить и другими способами.

Хорошим примером такого наследования является голод в Нидерландах во время фашистской оккупации. Свежие данные показывают, что дети тех мужчин, чьи матери страдали от голода во время войны, сталкиваются с повышенным риском ожирения в будущем.

Изучение таких явлений у людей и других сложных организмов затрудняется множеством факторов, поэтому учёные решили начать с бактерий, так как могут полностью контролировать среду их обитания при экспериментах.

Учёные выдвинули теорию о том, что регуляторные сети могут играть ключевую роль в генетическом взаимодействии, позволяя генам воздействовать друг на друга. Эта сеть запоминает результаты изменений, даже когда структура ДНК остаётся неизменной. Чтобы проверить эту гипотезу, исследователи обратились к хорошо изученному одноклеточному организму — кишечной палочке.

С помощью математического моделирования они воспроизвели временные активации и деактивации отдельных генов. Исследование показало, что подобные воздействия оказывают влияние на следующие поколения. Теперь учёные подтверждают свои выводы в условиях лаборатории

Ведущий автор работы Адилсон Моттер считает, что данный эффект может быть связан не только с выключением генов, но и с другими факторами. По мнению исследователей, негенетическая наследственность может наблюдаться и у других организмов, поскольку их регуляторные сети могут быть либо схожи, либо более сложны, чем у кишечной палочки.

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