Ученые: Кишечная палочка может передавать информацию потомкам

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
Это открытие ставит под сомнение традиционные взгляды на то, как одноклеточные организмы наследуют физические черты, и может оказать влияние на будущее медицины, пишет newkhakasiya.online. В частности, исследователи смогут решить проблемы снижения эффективности антибиотиков, воздействуя на патогены, чтобы сохранить их повышенную чувствительность к лекарственным средствам на протяжении нескольких поколений. Результаты данной работы опубликованы в журнале Science Advances.
В середине XX века учёные лишь начинали изучать генетический код. Тогда считалось, что наследственные признаки передаются преимущественно через ДНК. Однако новые исследования показывают, что это может происходить и другими способами.
Хорошим примером такого наследования является голод в Нидерландах во время фашистской оккупации. Свежие данные показывают, что дети тех мужчин, чьи матери страдали от голода во время войны, сталкиваются с повышенным риском ожирения в будущем.
Изучение таких явлений у людей и других сложных организмов затрудняется множеством факторов, поэтому учёные решили начать с бактерий, так как могут полностью контролировать среду их обитания при экспериментах.
Учёные выдвинули теорию о том, что регуляторные сети могут играть ключевую роль в генетическом взаимодействии, позволяя генам воздействовать друг на друга. Эта сеть запоминает результаты изменений, даже когда структура ДНК остаётся неизменной. Чтобы проверить эту гипотезу, исследователи обратились к хорошо изученному одноклеточному организму — кишечной палочке.
С помощью математического моделирования они воспроизвели временные активации и деактивации отдельных генов. Исследование показало, что подобные воздействия оказывают влияние на следующие поколения. Теперь учёные подтверждают свои выводы в условиях лаборатории
Ведущий автор работы Адилсон Моттер считает, что данный эффект может быть связан не только с выключением генов, но и с другими факторами. По мнению исследователей, негенетическая наследственность может наблюдаться и у других организмов, поскольку их регуляторные сети могут быть либо схожи, либо более сложны, чем у кишечной палочки.