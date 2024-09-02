Ученые: Кишечная палочка может передавать информацию потомкам

Ведущий автор работы Адилсон Моттер считает, что данный эффект может быть связан не только с выключением генов, но и с другими факторами. По мнению исследователей, негенетическая наследственность может наблюдаться и у других организмов, поскольку их регуляторные сети могут быть либо схожи, либо более сложны, чем у кишечной палочки.