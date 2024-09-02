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В пассажирском поезде произошел пожар на станции в Ростовской области

В пассажирском поезде произошел пожар на станции в Ростовской области

2 сентября 2024, 08:01
Фото: Для иллюстрации / rostovgazeta.ru
В пассажирском поезде произошел пожар на станции в Ростовской области
На станции в Ростовской области в пассажирском поезде Новороссийск — Уфа загорелась вентиляция, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу СКЖД.

ЧП на железной дороге случилось утром 2 сентября. Состав следовал через донской регион. Когда локомотив подъезжал к ж/д разъезду Мелиоративный в Дубовском районе, пассажиры почувствовали запах гари. Проводники тут же сообщили о возможном пожаре машинисту, а тот — дежурному на ближайшей станции.

По прибытии пассажиры выбежали на улицу. Прибывшие специалисты выяснили, что в вентиляции одного из вагонов произошло возгорание. Пламя потушили, а пассажиров пересадили на свободные места в другие вагоны.

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К счастью, происшествие обошлось без пострадавших. Из-за чего случился пожар, выясняют эксперты.

Рейс Новороссийск — Уфа задержался из-за ЧП больше, чем на полчаса. Дополнительное время понадобилось, чтобы потушить огонь и отцепить неисправный вагон.

Пару недель назад происшествие на ж/д дороге случилось в Санкт-Петербурге. Парень из Ростова погиб от разряда тока, зацепившись за крышу электровоза.

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#Евгения Волкова#Ростовская область#Пожар#ЧП#СКЖД#Происшествия#Происшествие#Пассажирский поезд#ЖД
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