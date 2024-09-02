В пассажирском поезде произошел пожар на станции в Ростовской области

ЧП на железной дороге случилось утром 2 сентября. Состав следовал через донской регион. Когда локомотив подъезжал к ж/д разъезду Мелиоративный в Дубовском районе, пассажиры почувствовали запах гари. Проводники тут же сообщили о возможном пожаре машинисту, а тот — дежурному на ближайшей станции.