В пассажирском поезде произошел пожар на станции в Ростовской области

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ЧП на железной дороге случилось утром 2 сентября. Состав следовал через донской регион. Когда локомотив подъезжал к ж/д разъезду Мелиоративный в Дубовском районе, пассажиры почувствовали запах гари. Проводники тут же сообщили о возможном пожаре машинисту, а тот — дежурному на ближайшей станции.
По прибытии пассажиры выбежали на улицу. Прибывшие специалисты выяснили, что в вентиляции одного из вагонов произошло возгорание. Пламя потушили, а пассажиров пересадили на свободные места в другие вагоны.
К счастью, происшествие обошлось без пострадавших. Из-за чего случился пожар, выясняют эксперты.
Рейс Новороссийск — Уфа задержался из-за ЧП больше, чем на полчаса. Дополнительное время понадобилось, чтобы потушить огонь и отцепить неисправный вагон.
Пару недель назад происшествие на ж/д дороге случилось в Санкт-Петербурге. Парень из Ростова погиб от разряда тока, зацепившись за крышу электровоза.