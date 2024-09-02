В Ростовской области при возгорании травы погиб человек. Правда это или фейк?

В распространяемом сообщении говорится, что 30 августа в хуторе Донском Зерноградского района в крупном пожаре погиб один человек и десятки животных. Якобы, все началось с поджога травы, а из-за ветра огонь быстро распространился на сараи и нежилые помещения. Говорилось, что пламя добралось до населенных пунктов Чернышовка и Кузнецовка.