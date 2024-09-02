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Posted Сегодня, 12:30

Published Сегодня, 12:30

Modified Сегодня, 12:44

Updated Сегодня, 12:44

В Ростовской области при возгорании травы погиб один человек. Правда или фейк?

В Ростовской области при возгорании травы погиб человек. Правда это или фейк?

2 сентября 2024, 12:30
Фото: 47.mchs.gov.ru
В Ростовской области при возгорании травы погиб один человек. Правда или фейк?
В Ростовской области появились сведения о гибели одного человека и десятков животных при пожаре в Зерноградском районе. RostovGazeta выяснила, насколько эта информация соответствует действительности.

Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

В распространяемом сообщении говорится, что 30 августа в хуторе Донском Зерноградского района в крупном пожаре погиб один человек и десятки животных. Якобы, все началось с поджога травы, а из-за ветра огонь быстро распространился на сараи и нежилые помещения. Говорилось, что пламя добралось до населенных пунктов Чернышовка и Кузнецовка.

Эту ситуацию прокомментировали в региональном УМЧС и опровергли сведения о гибели человека.

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В пресс-службе ведомства сообщили на запрос RostovGazeta, что на территории хутора Донского загорелась сухая трава на площади 150 квадратных метров и одна бесхозная постройка. На месте пожар тушили две автоцистерны.

Известно, что медицинская помощь никому не потребовалась.

Кому выгодно распространение такого рода фейков, остается только догадываться. RostovGazeta призывает жителей доверять только проверенным источникам информации.

Ранее жителей Ростовской области пугали платными звонками с украинских номеров. Эта информация также оказалась недостоверной.

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