В Ростовской области стартует сезон охоты на ондатр и серых куропаток

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
С 7 сентября 2024 года охотники Ростовской области смогут отправиться на добычу серой куропатки. Отстреливать птиц можно вплоть до 1 декабря 2024 года. На территории региона за один день разрешено добывать только пять особей, в месяц — не больше 50.
Также с 10 сентября текущего года начнется сезон охоты на ондатр. Добыча разрешена до 28 февраля 2025 года. При этом норма отстрела также ограничена. За сутки охотникам можно заполучить пять животных, а за месяц — 50 особей.
Кроме того, в первый осенний месяц продолжается охота на волков, шакалов, барсуков, серых воронов и многих других. Напомним, что 30 сентября заканчивает период добычи сурков-байбаков.
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