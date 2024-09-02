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Updated Сегодня, 11:44

В Ростовской области начинается сезон охоты на ондатр и серых куропаток

В Ростовской области стартует сезон охоты на ондатр и серых куропаток

2 сентября 2024, 11:42
Фото: Пономарьова Алевтина/cc by sa 4.0/wikimedia.org
В Ростовской области начинается сезон охоты на ондатр и серых куропаток
В начале сентября на территории Ростовской области начнется сезон охоты на ондатр и серых куропаток, сообщает региональный Минприроды.

С 7 сентября 2024 года охотники Ростовской области смогут отправиться на добычу серой куропатки. Отстреливать птиц можно вплоть до 1 декабря 2024 года. На территории региона за один день разрешено добывать только пять особей, в месяц — не больше 50.

Также с 10 сентября текущего года начнется сезон охоты на ондатр. Добыча разрешена до 28 февраля 2025 года. При этом норма отстрела также ограничена. За сутки охотникам можно заполучить пять животных, а за месяц — 50 особей.

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Кроме того, в первый осенний месяц продолжается охота на волков, шакалов, барсуков, серых воронов и многих других. Напомним, что 30 сентября заканчивает период добычи сурков-байбаков.

Ранее редкий пятнистый олень забрел на улицы Волгодонска.

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