В Ростовской области умерли 60 грудничков

Аналогичная ситуация и в некоторых других регионах ЮФО. В Краснодарском крае смертность младенцев снизилась на 12% (со 109 до 96 человек), в Астраханской области — на 26% (с 27 до 20), в городе Севастополе — на 60% (с пяти до двух). В Республике Калмыкии уровень смертности среди детей младше года стабилен — по шесть человек за полгода в 2023-м и 2024-м.