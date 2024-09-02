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Published Сегодня, 07:57

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Updated Сегодня, 07:59

За полгода в Ростовской области умерли 60 грудничков

В Ростовской области умерли 60 грудничков

2 сентября 2024, 07:57
Фото: Unsplash
За полгода в Ростовской области умерли 60 грудничков
В период с января по июнь 2024 года зафиксировали смерть 60 младенцев в Ростовской области, сообщает Росстат.

По сравнению с тем же периодом в 2023-м, смертность среди детей младше одного года сократилась на 20 человек (или на 25%). В прошлом году в числе умерших были 80 грудничков.

Аналогичная ситуация и в некоторых других регионах ЮФО. В Краснодарском крае смертность младенцев снизилась на 12% (со 109 до 96 человек), в Астраханской области — на 26% (с 27 до 20), в городе Севастополе — на 60% (с пяти до двух). В Республике Калмыкии уровень смертности среди детей младше года стабилен — по шесть человек за полгода в 2023-м и 2024-м.

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Рост числа умерших грудничков наблюдается в Волгоградской области — на 17% (35 человек, когда было 30), в Республике Адыгея — на 75% (семь человек вместо четырех) и в Республике Крым — на 5% (было 42, стало — 44).

Всего в Южном федеральном округе скончались 270 младенцев. По России этот показатель составил 2520 человек. Это на 5% меньше по сравнению с прошлым годом (было — 2654).

Ранее RostovGazeta сообщала о смерти 28 тысяч человек. Именно столько умерли в Ростовской области за первое полугодие 2024 года.

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#Евгения Волкова#Общество#Ростовская область#Дети#Статистика#Смертность#Росстат#Южный федеральный округ#Младенцы
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