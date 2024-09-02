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Published Сегодня, 09:25

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Updated Сегодня, 09:27

В смертельном ДТП в Ростовской области пострадали четыре человека

В смертельном ДТП в Ростовской области пострадали четыре человека

2 сентября 2024, 09:25
Фото: Госавтоинспекция Ростовской области
В смертельном ДТП в Ростовской области пострадали четыре человека
В Ростовской области водитель нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части из-за чего погиб пассажир и еще четыре человека сильно травмированы, сообщает региональное УГИБДД.

Вечером 1 сентября на трассе «Азов — Ейск» в донском регионе произошла авария. 38-летний водитель седана Datsun on-DO не выдержал корректное расположение транспортного средства на проезжей части, что провело к столкновению с Lada Granta под управлением 35-летнего автомобилиста. От мощного удара капот автомобилей смяло, как консервные банки.

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В ДТП не выжил пассажир автомобиля Datsun on-DO. Ему было 40 лет. Кроме того, пострадали оба водителя и два пассажира отечественной легковушки. Сотрудники полиции выясняют все детали инцидента.

До этого в Новошахтинске пьяный водитель намерено сбил людьми, которые пытались его отговорить от езды в нетрезвом виде.

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