В смертельном ДТП в Ростовской области пострадали четыре человека

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
Вечером 1 сентября на трассе «Азов — Ейск» в донском регионе произошла авария. 38-летний водитель седана Datsun on-DO не выдержал корректное расположение транспортного средства на проезжей части, что провело к столкновению с Lada Granta под управлением 35-летнего автомобилиста. От мощного удара капот автомобилей смяло, как консервные банки.
В ДТП не выжил пассажир автомобиля Datsun on-DO. Ему было 40 лет. Кроме того, пострадали оба водителя и два пассажира отечественной легковушки. Сотрудники полиции выясняют все детали инцидента.
До этого в Новошахтинске пьяный водитель намерено сбил людьми, которые пытались его отговорить от езды в нетрезвом виде.