Вытрезвители появятся в городах Ростовской области

Posted Сегодня, 14:08
Published Сегодня, 14:08
Modified Сегодня, 14:10
Updated Сегодня, 14:10
Первый в регионе вытрезвитель должны открыть на базе наркодиспансера на улице Баумана в донской столице. Аналогичные подразделения могут заработать в Таганроге, Шахтах и Новочеркасске.
В настоящее время в этих трех городах не определены адреса, где возможно открытие учреждений для временного пребывания лиц в состоянии алкогольного опьянения. По информации от властей, в этих населенных пунктах нет подходящих помещений, соответствующих стандартам для таких объектов.
Кроме того, пока нет данных о размере необходимых финансовых вложений. В министерстве пояснили, что точная сумма будет определена после того, как выберут здание или участок земли для размещения вытрезвителей. Финансовую поддержку проекту окажет бюджет области.
Ранее нарколог рассказал, сколько вытрезвителей необходимо в Ростовской области