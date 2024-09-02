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Posted Сегодня, 14:08

Published Сегодня, 14:08

Modified Сегодня, 14:10

Updated Сегодня, 14:10

Вытрезвители появятся в нескольких городах Ростовской области

Вытрезвители появятся в городах Ростовской области

2 сентября 2024, 14:08
Фото: rostovgazeta.ru
Вытрезвители появятся в нескольких городах Ростовской области
В Ростовской области в нескольких городах планируют открыть вытрезвители, сообщили «РБК Ростов» в региональном Минздраве.

Первый в регионе вытрезвитель должны открыть на базе наркодиспансера на улице Баумана в донской столице. Аналогичные подразделения могут заработать в Таганроге, Шахтах и Новочеркасске.

В настоящее время в этих трех городах не определены адреса, где возможно открытие учреждений для временного пребывания лиц в состоянии алкогольного опьянения. По информации от властей, в этих населенных пунктах нет подходящих помещений, соответствующих стандартам для таких объектов.

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Кроме того, пока нет данных о размере необходимых финансовых вложений. В министерстве пояснили, что точная сумма будет определена после того, как выберут здание или участок земли для размещения вытрезвителей. Финансовую поддержку проекту окажет бюджет области.

Ранее нарколог рассказал, сколько вытрезвителей необходимо в Ростовской области

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Таганрог#Шахты#Минздрав#Вытрезвители
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