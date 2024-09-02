За сутки в Ростовской области зафиксировали больше сотни ландшафтных пожаров

Ранее очевидцы сняли на камеру страшный пожар у химзавода под Волгодонском. По данным МЧС, пожар пытаются потушить больше шести часов. Из-за сильного ветра с пыльной бурей огонь стремительно распространяется по сухой растительности. Площадь пожара выросла до 1000 метров по фронту.