За сутки в Ростовской области зафиксировали больше сотни ландшафтных пожаров

Posted Сегодня, 20:01
Published Сегодня, 20:01
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Как сообщили в ведомстве, по состоянию на 20.00 мск в Ростовской области 2 сентября зарегистрировано 111 пожаров, из них 105 были ликвидированы.
В МЧС уточнили, что в большинстве случаев причиной ландшафтных пожаров становился человеческий фактор.
Ранее очевидцы сняли на камеру страшный пожар у химзавода под Волгодонском. По данным МЧС, пожар пытаются потушить больше шести часов. Из-за сильного ветра с пыльной бурей огонь стремительно распространяется по сухой растительности. Площадь пожара выросла до 1000 метров по фронту.