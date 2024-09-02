rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 20:01

Published Сегодня, 20:01

Modified Сегодня, 20:03

Updated Сегодня, 20:03

За сутки в Ростовской области зафиксировали больше сотни ландшафтных пожаров

За сутки в Ростовской области зафиксировали больше сотни ландшафтных пожаров

2 сентября 2024, 20:01
Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области
За сутки в Ростовской области зафиксировали больше сотни ландшафтных пожаров
В Ростовской области за сутки 2 сентября произошло 111 ландшафтных пожаров, сообщили в региональном ГУ МЧС России.

Как сообщили в ведомстве, по состоянию на 20.00 мск в Ростовской области 2 сентября зарегистрировано 111 пожаров, из них 105 были ликвидированы.

В МЧС уточнили, что в большинстве случаев причиной ландшафтных пожаров становился человеческий фактор.

Площадь степного пожара под Волгодонском увеличилась до 1000 метров по фронту
Узнать подробнее

Ранее очевидцы сняли на камеру страшный пожар у химзавода под Волгодонском. По данным МЧС, пожар пытаются потушить больше шести часов. Из-за сильного ветра с пыльной бурей огонь стремительно распространяется по сухой растительности. Площадь пожара выросла до 1000 метров по фронту.

Читайте также:
В Ростовской области при возгорании травы погиб человек. Правда это или фейк?Жителей хутора в Ростовской области эвакуировали из-за сильного пожараВ Сети появились кадры сгоревшего ресторана в этнопарке «Кумжа» в Ростове
#Пожар#Волгодонск#Огонь#МЧС России#Возгорание#Тушение#Происшествия
Подпишитесь
Жителей Ростовской области уверяют, что они богатеют, и готовят для них вытрезвители
Сегодня, 15:33
Политолог Михайлов заявил, что по делу ростовских судей выявляют новых фигурантов
Сегодня, 14:26
Силовики нагрянули с обысками к председателю Октябрьского суда Ростова
Сегодня, 13:54
Спасатель рассказал, кто разжигает ландшафтные пожары в Ростовской области
Сегодня, 13:10
Концерты звезд в Ростове-на-Дону отменяют и переносят из-за указа губернатора
Сегодня, 13:07
В Ростовской области при возгорании травы погиб человек. Правда это или фейк?
Сегодня, 12:30