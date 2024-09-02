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Posted Сегодня, 15:33

Published Сегодня, 15:33

Modified Сегодня, 15:35

Updated Сегодня, 15:35

Жителей Ростовской области уверяют, что они богатеют, и готовят для них вытрезвители

Жителей Ростовской области уверяют, что они богатеют, и готовят для них вытрезвители

2 сентября 2024, 15:33
Фото: 1MI
В Ростовской области могут открыть вытрезвители, прошли обыски у председателя суда, а Ростовстат отчитался о росте доходов населения, все самое важное за день, в материале RostovGazeta.

Вытрезвители

В Ростовской области собираются открыть вытрезвители в нескольких городах. Об этом сообщил «РБК Ростов» со ссылкой на региональное министерство здравоохранения.

Планируется, что первый из них заработает в наркодиспансере на улице Баумана в Ростове-на-Дону. Аналогичные учреждения появятся в Таганроге, Шахтах и Новочеркасске.

Но точных адресов пока нет, так как не удается найти помещения, подходящие под требования.

Обыски у судьи

По данным издания 1рнд, рабочая неделя для председателя Октябрьского районного суда Ростова Дениса Лукьянова началась с обысков.

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В понедельник силовики проводили оперативные мероприятия как по месту жительства Лукьянова, так и в здании суда на улице Ленина.

Есть вероятность, что это связано с делом ростовских судей. Ранее после проведенных обысков задержали Елену Золотареву, вскоре покинувшую пост председателя облсуда, и ее заместителя Татьяну Юрову. Они могут проходить по делу о получении взяток.

Рост доходов

Доходы жителей Ростовской области за первое полугодие 2024 года превысили один триллион рублей. За год этот показатель увеличился на 16,5%.

Хоть разница и представляется значительной, по факту влияние не так заметно. Учитывая повышение цен, на самом деле доход граждан в регионе поднялся всего на 8,5%.

Как установили специалисты, в среднем жители Дона зарабатывают приблизительно 45,6 тысячи рублей в месяц. Это значение выше по сравнению с первыми шестью месяцами 2023 года на 16,8%.

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