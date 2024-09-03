6 сентября — первый день голосования в Ростовской области

Posted Сегодня, 14:53
Published Сегодня, 14:53
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Updated Сегодня, 15:00
По традиции избирательные участки начнут работать в 8 утра и будут принимать избирателей до 20 часов вечера. Можно проголосовать и дома, для этого необходимо подать письменное или устное заявление в участковую избирательную комиссию — до 14:00 8 сентября. Номер телефона УИК можно узнать в разделе сайта ЦИК России «Цифровые сервисы».
Напомним, что в этих выборах жители Ростовской области изберут депутата Госдумы по Южному одномандатному избирательному округу № 152, а также 87 депутатов муниципального уровня.
Отдать голоса за депутата Госдумы смогут избиратели Ворошиловского и Первомайского районов города Ростова-на-Дону и Новочеркасска, а также семи поселений донского края, среди которых Аксайский район — Аксайское городское поселение, Большелогское, Грушевское, Мишкинское, Рассветовское, Старочеркасское и Щепкинское сельские поселения.
Трехдневное голосование будет распространяться и на выборах депутатов городских дум Азова, Батайска и Таганрога, на дополнительных выборах депутатов в Ростове-на-Дону и Новочеркасске.
Голосование на дополнительных выборах депутатов в Зернограде и Шахтах, а также в поселениях Зимовниковского, Неклиновского, Орловского, Ремонтненского и Родионово-Несветайского пройдет 8 сентября.