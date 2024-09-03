6 сентября — первый день голосования в Ростовской области

По традиции избирательные участки начнут работать в 8 утра и будут принимать избирателей до 20 часов вечера. Можно проголосовать и дома, для этого необходимо подать письменное или устное заявление в участковую избирательную комиссию — до 14:00 8 сентября. Номер телефона УИК можно узнать в разделе сайта ЦИК России «Цифровые сервисы».