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Posted Сегодня, 13:32

Published Сегодня, 13:32

Modified Сегодня, 13:34

Updated Сегодня, 13:34

Автоэксперт объяснил, как сделать безопасными особо аварийные участки трасс

3 сентября 2024, 13:32
Каждый день тысячи людей попадают в аварии на дорогах. Усталость, невнимательность, нарушение правил, неисправные автомобили — всё это приводит к трагическим последствиям. Но есть места, которые становятся настоящими «чёрными пятнами» на карте.

Почему обычные перекрёстки становятся такими, что делать с ними и как происходят процессы, убирающие все препятствия и неудобства там, в беседе с корреспондентом Общественной службы новостей рассказал автоэксперт Владимир Сажин.

По его словам, в 90% случаев аварийные ситуации создают именно водители, а не организация регулировки дорожного движения.

«Водители не соблюдают требования правил дорожного движения, не сбрасывают скорость, не убеждаются в безопасности своего манёвра, выбирают неправильную траекторию своего движения на перекрёстке. Все эти причины приводят к слову из трёх букв — ДТП», — пояснил эксперт.

Сажин также напомнил, что иногда навигатор толкает на нарушение правил дорожного движения.

«Кто-то ездит по навигатору, кто-то по дорожным знакам, а кто-то по памяти, но всегда может появиться знак. Поэтому по дорогам нужно всегда ездить, как будто в первый раз», — объяснил Владимир Сажин.

Описал автоэксперт и процесс решения проблем на особо аварийных участках пути.

«Если частые аварии на одном и том же месте, специальная комиссия проверяет и смотрит, как можно улучшить ситуацию. Либо поставить средства регулирования, либо поменять фазу, встать на место и проводить профилактическую беседу с автолюбителями», — заключил специалист.
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