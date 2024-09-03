rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 15:16

Published Сегодня, 15:16

Modified Сегодня, 15:18

Updated Сегодня, 15:18

Азовчанка рассказала, как ее бабушку обвиняют в избиении полицейского

Азовчанка рассказала, как ее пожилую тетю обвиняют в избиении полицейского

3 сентября 2024, 15:16
Фото: 1MI
Азовчанка рассказала, как ее бабушку обвиняют в избиении полицейского
Жительница Азова Алина рассказала RostovGazeta, как участковый пришел к ней домой поздно вечером в съемную квартиру, где она проживала с тетей и младшей сестрой. И после этого ее пожилую тетю обвинили в избиении сотрудника правоохранительных органов.

По словам Алины, представитель правопорядка пришел к ней домой поздно вечером. Применяя грубую физическую силу, он пытался затащить ее 69-летнюю тетю Людмилу Гочман, сперва в лифт, а потом в машину скорой помощи, приехавшую на вызов.

Какова была причина столь странного поведения участкового, Алина ответить затрудняется. Есть только предположения о том, что участкового вызвала соседка из-за того, что на нее полаяла собачка Алины.

Есть только предположения о том, что участкового могла вызывать соседка, из-за того, что на нее погавкала собачка Алины.Есть только предположения о том, что участкового могла вызывать соседка, из-за того, что на нее погавкала собачка Алины.
Есть только предположения о том, что участкового могла вызывать соседка, из-за того, что на нее погавкала собачка Алины.
Фото: Алина / rostovgazeta.ru
«После этого мою тетю объявили в розыск, хотя она абсолютно не скрывалась», — говорит Алина.

Собеседница добавляет, что пожилая женщина уже больше двух месяцев находится под стражей. Ее обвиняют в избиении участкового.

Избивший задержанную полицейский в Ростовской области получил условный срок
Узнать подробнее

Как сообщает Алина, после инцидента с участковым и у нее, и у Людмилы оставались следы побоев и кровоподтеки.

Подробнее — в большом материале RostovGazeta.

«Карательная психиатрия?»: как пенсионерку из Азова обвиняют в избиении участкового
Узнать подробнее
Читайте также:
В Ростовской области со скидкой продают BMW коррумпированного полицейскогоВ Ростове грабитель сдал полицейского, который требовал у него взяткуЭкс-полицейского будут судить в Ростовской области за махинации на 3 млн рублей
#Дарья Демидова#Эксклюзив#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Розыск#Полицейский#Ростов#Правоохранительные органы#Стража#Избиение#Физическая сила#Участковый#Происшествия#Побои#Тетя#Бабушка#Машина скорой помощи#Кровоподтеки
Подпишитесь
Власти дают инструкции против дронов, пока в Ростовской области пропадают люди
Сегодня, 15:36
Психолог рассказал, как загруженность ростовских школ влияет на детей
Сегодня, 15:11
У фаната остановилось сердце на футбольном матче в Ростовской области
Сегодня, 15:01
Троих жителей Ростовской области будут судить за похищение мужчин
Сегодня, 14:47
«Мера эта не популярная»: военный эксперт назвал условия для мобилизации на Дону
Сегодня, 13:29