Азовчанка рассказала, как ее пожилую тетю обвиняют в избиении полицейского

Жительница Азова Алина рассказала RostovGazeta, как участковый пришел к ней домой поздно вечером в съемную квартиру, где она проживала с тетей и младшей сестрой. И после этого ее пожилую тетю обвинили в избиении сотрудника правоохранительных органов.

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