Азовчанка рассказала, как ее пожилую тетю обвиняют в избиении полицейского

Posted Сегодня, 15:16
Published Сегодня, 15:16
Modified Сегодня, 15:18
Updated Сегодня, 15:18
По словам Алины, представитель правопорядка пришел к ней домой поздно вечером. Применяя грубую физическую силу, он пытался затащить ее 69-летнюю тетю Людмилу Гочман, сперва в лифт, а потом в машину скорой помощи, приехавшую на вызов.
Какова была причина столь странного поведения участкового, Алина ответить затрудняется. Есть только предположения о том, что участкового вызвала соседка из-за того, что на нее полаяла собачка Алины.
«После этого мою тетю объявили в розыск, хотя она абсолютно не скрывалась», — говорит Алина.
Собеседница добавляет, что пожилая женщина уже больше двух месяцев находится под стражей. Ее обвиняют в избиении участкового.
Как сообщает Алина, после инцидента с участковым и у нее, и у Людмилы оставались следы побоев и кровоподтеки.
Подробнее — в большом материале RostovGazeta.