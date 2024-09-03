Более половины клиентов среднего и малого бизнеса «Открытия» перешли в ВТБ

В рамках объединения двух банков ВТБ также перевел в свою офисную сеть более 75% отделений банка «Открытия». На сегодняшний день 182 отделения банка в 49 регионах уже сменили вывески, до конца года все 230 офисов банка «Открытие» перейдут под бренд ВТБ. В целом офисная сеть ВТБ состоит из более чем 1,4 тыс. отделений, в рамках стратегии развития банка число офисов по стране вырастет до 1,8 тыс. к концу 2026 года.