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Posted Сегодня, 08:59

Published Сегодня, 08:59

Modified Сегодня, 10:04

Updated Сегодня, 10:04

Более половины клиентов среднего и малого бизнеса «Открытия» перешли в ВТБ

Более половины клиентов среднего и малого бизнеса «Открытия» перешли в ВТБ

3 сентября 2024, 08:59
Фото: Unsplash
Более половины клиентов среднего и малого бизнеса «Открытия» перешли в ВТБ
Уже более половины активной клиентской базы сегмента среднего и малого бизнеса банка «Открытия» перешли в ВТБ, при этом 75% сделали это полностью онлайн.

К октябрю банк планирует завершить перевод всех клиентов «Открытия» на обслуживание в ВТБ, после этого дистанционное банковское обслуживание банка «Открытие» прекратит работу. Об этом сообщил заместитель президента — председателя правления ВТБ Денис Бортников.

В рамках объединения двух банков ВТБ также перевел в свою офисную сеть более 75% отделений банка «Открытия». На сегодняшний день 182 отделения банка в 49 регионах уже сменили вывески, до конца года все 230 офисов банка «Открытие» перейдут под бренд ВТБ. В целом офисная сеть ВТБ состоит из более чем 1,4 тыс. отделений, в рамках стратегии развития банка число офисов по стране вырастет до 1,8 тыс. к концу 2026 года.

«Для российского рынка интеграция двух системообразующих крупных игроков — ВТБ и „Открытия“ — стала одним из крупнейших по масштабам и технической реализации проектов. Мы сделали процесс перевода среднего и малого бизнеса индивидуальным, максимально комфортным и простым. Сегодня к нам на обслуживание перешло более 50% активных клиентов „Открытия“. Полностью завершить миграцию всей активной клиентской базы СМБ мы планируем в октябре, с последними волнами цессий кредитных продуктов и сложных сервисов, а до конца года — провести ребрендинг всей офисной сети „Открытия“, — рассказал Денис Бортников.

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