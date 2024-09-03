Депутат из Ростовской области отправился на боевые действия в зоне СВО

Posted Сегодня, 14:37
Published Сегодня, 14:37
Modified Сегодня, 14:39
Updated Сегодня, 14:39
Депутат Заксобрания Ростовской области Андрей Курносов приехал в зону боевых действий специальной военной операции. Он будет служить в бригаде «Дон» в звании замкомандира разведывательно-штурмового отряда.
Курносов считает, что выполняет свой долг. Он обязан защитить родину, которая вырастила его, позволила состояться в роли политика, отца и предпринимателя. Мужчина отметил, что не может стоять в стороне и хочет показать пример другим.
Ранее военный эксперт назвал условия, при которых возможна новая волна мобилизации в стране и Ростовской области.