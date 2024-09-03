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Posted Сегодня, 14:37

Published Сегодня, 14:37

Modified Сегодня, 14:39

Updated Сегодня, 14:39

Депутат из Ростовской области отправился на боевые действия в зоне СВО

Депутат из Ростовской области отправился на боевые действия в зоне СВО

3 сентября 2024, 14:37
Фото: ЗСРО
Депутат из Ростовской области отправился на боевые действия в зоне СВО
Депутат Андрей Курносов из Ростовской области прибыл на СВО для выполнения боевых миссий, сообщает Заксобрание региона.

Депутат Заксобрания Ростовской области Андрей Курносов приехал в зону боевых действий специальной военной операции. Он будет служить в бригаде «Дон» в звании замкомандира разведывательно-штурмового отряда.

Курносов считает, что выполняет свой долг. Он обязан защитить родину, которая вырастила его, позволила состояться в роли политика, отца и предпринимателя. Мужчина отметил, что не может стоять в стороне и хочет показать пример другим.

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Ранее военный эксперт назвал условия, при которых возможна новая волна мобилизации в стране и Ростовской области.

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