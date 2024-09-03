Экс-адвокат с сообщниками похищали людей в Ростовской области из-за показаний

Следствие выяснило, что в 2022 году трое мужчин, один из которых в то время был адвокатом, похитили двух потерпевших по уголовному делу о преступлениях против собственности. Фигуранты несколько дней удерживали пленников в квартире и угрожали расправой. Они требовали изменить показания, данные правоохранительным органам. Давление сработало и на суде мужчины предоставили ложные сведения. После этого злоумышленники отпустили их.