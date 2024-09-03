Экс-адвокат с сообщниками похищали людей в Ростовской области из-за показаний

Posted Сегодня, 19:24
Published Сегодня, 19:24
Modified Сегодня, 19:26
Updated Сегодня, 19:26
Следствие выяснило, что в 2022 году трое мужчин, один из которых в то время был адвокатом, похитили двух потерпевших по уголовному делу о преступлениях против собственности. Фигуранты несколько дней удерживали пленников в квартире и угрожали расправой. Они требовали изменить показания, данные правоохранительным органам. Давление сработало и на суде мужчины предоставили ложные сведения. После этого злоумышленники отпустили их.
Региональная прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу в отношении похитителей. Их будут судить по пункту «а» части 3 статьи 126, пункту «ж» части 2 статьи 127 и части 1 и 4 статьи 309 УК РФ. В зависимости от своей роли в противозаконном действии они получат разные сроки наказания.
Ранее стало известно, что прокуратура проверит инцидент с падением ребенка в яму с кипятком.