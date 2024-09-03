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В Ростовской области осудят трех мужчин за похищение людей

Экс-адвокат с сообщниками похищали людей в Ростовской области из-за показаний

3 сентября 2024, 19:24
Фото: 1MI
В Ростовской области осудят трех мужчин за похищение людей
В Ростовской области утвердили обвинительное заключение по делу в отношении троих местных жителей за незаконное лишение свободы других людей, сообщает региональная прокуратура.

Следствие выяснило, что в 2022 году трое мужчин, один из которых в то время был адвокатом, похитили двух потерпевших по уголовному делу о преступлениях против собственности. Фигуранты несколько дней удерживали пленников в квартире и угрожали расправой. Они требовали изменить показания, данные правоохранительным органам. Давление сработало и на суде мужчины предоставили ложные сведения. После этого злоумышленники отпустили их.

Региональная прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу в отношении похитителей. Их будут судить по пункту «а» части 3 статьи 126, пункту «ж» части 2 статьи 127 и части 1 и 4 статьи 309 УК РФ. В зависимости от своей роли в противозаконном действии они получат разные сроки наказания.

Ранее стало известно, что прокуратура проверит инцидент с падением ребенка в яму с кипятком.

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