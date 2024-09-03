Эксперт рассказал, куда лучше вкладывать деньги

Posted Сегодня, 04:34
Published Сегодня, 04:34
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Эксперт рассказал, что власти принимают меры для поддержки ключевых секторов экономики, обеспечивающих значительные поступления в бюджет. В отношении населения они стремятся удерживать стоимость основных продуктов питания, таких как гречневая крупа и хлеб.
Существуют различные подходы к накоплению и сбережению средств. Учитывая, что основная финансовая система у нас рублевая, одним из подходящих вариантов является размещение денег на депозитах. Это помогает минимизировать убытки.
Предприниматель высказал мнение, что при наличии 3 миллионов лучше всего держать деньги в рублях, размещая на вкладах и перемещая средства между банками в поисках лучших ставок. Он отметил, что для человека с суммой до миллиона нет необходимости предпринимать какие-либо действия, так как это сейчас наиболее оптимальная стратегия.
Ранее стало известно, что жители Ростовской области начали массово распродавать базы отдыха.