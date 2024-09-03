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Posted Сегодня, 04:34

Published Сегодня, 04:34

Modified Сегодня, 04:36

Updated Сегодня, 04:36

Эксперт рассказал, куда лучше вкладывать деньги

Эксперт рассказал, куда лучше вкладывать деньги

3 сентября 2024, 04:34
Фото: 1MI
Предприниматель Максим Спасский считает, что в сложившейся рыночной ситуации деньги лучше всего держать на вкладах, сообщают «Новые известия».

Эксперт рассказал, что власти принимают меры для поддержки ключевых секторов экономики, обеспечивающих значительные поступления в бюджет. В отношении населения они стремятся удерживать стоимость основных продуктов питания, таких как гречневая крупа и хлеб.

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Существуют различные подходы к накоплению и сбережению средств. Учитывая, что основная финансовая система у нас рублевая, одним из подходящих вариантов является размещение денег на депозитах. Это помогает минимизировать убытки.

Предприниматель высказал мнение, что при наличии 3 миллионов лучше всего держать деньги в рублях, размещая на вкладах и перемещая средства между банками в поисках лучших ставок. Он отметил, что для человека с суммой до миллиона нет необходимости предпринимать какие-либо действия, так как это сейчас наиболее оптимальная стратегия.

Ранее стало известно, что жители Ростовской области начали массово распродавать базы отдыха.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Вклады#Финансы#Эксперт
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