Эксперт рассказал, куда лучше вкладывать деньги

Предприниматель высказал мнение, что при наличии 3 миллионов лучше всего держать деньги в рублях, размещая на вкладах и перемещая средства между банками в поисках лучших ставок. Он отметил, что для человека с суммой до миллиона нет необходимости предпринимать какие-либо действия, так как это сейчас наиболее оптимальная стратегия.