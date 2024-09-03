rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 09:48

Published Сегодня, 09:48

Modified Сегодня, 09:50

Updated Сегодня, 09:50

Геомагнитная буря надвигается на Ростовскую область в сентябре

Геомагнитная буря накроет Ростовскую область в сентябре

3 сентября 2024, 09:48
Фото: Unsplash
Геомагнитная буря надвигается на Ростовскую область в сентябре
В конце сентября после долгого затишья в Ростовскую область придут магнитные бури, сообщает Лаборатория солнечной астрономии.

Предположительно, геомагнитная буря начнется 26 сентября и продлится до вечера 27-го. В эти дни уровень возбуждения магнитосферы достигнет пяти баллов из девяти.

Геомагнитные бури появляются из-за нестабильного потока солнечного ветра. Как только он достигает Земли, то вызывает ударную волну, и магнитосфера планеты сжимается. При столкновении протонов солнечного ветра с атомами водорода нашей атмосферы образуется электрический ток. Постепенно с затуханием бури магнитосфера возвращается к нормальному состоянию, а ток распадается.

Сильный ливень с грозой накроет Ростовскую область
Узнать подробнее
Геомагнитная буря надвигается на Ростовскую область в сентябреГеомагнитная буря надвигается на Ростовскую область в сентябре
Геомагнитная буря надвигается на Ростовскую область в сентябре
Фото: ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН Лаборатория солнечной астрономии

Причиной для опасных прогнозов стало рекордное среднее значение индекса солнечного цикла. В августе 2024 года оно достигло 215,5 — это второе по величине число в текущем столетии. Последний раз значения выше 200 наблюдались в декабре 2001 года. Тогда они составили 213 единиц. А рекордом нового века остается июль 2000-го — 244 единицы.

Во время магнитных бурь метеозависимым людям, как правило, непросто. У них ухудшается самочувствие, поэтому в дни бурь рекомендуется по возможности больше отдыхать.

Ранее стало известно о возбуждении магнитосферы в конце августа. Солнечная активность достигла четырех баллов.

Читайте также:
На Ростовскую область надвигается 18-часовая магнитная буряРостовскую область накроет 15-часовая магнитная буряНа участке трассы «Новороссия» в Ростовской области перекрыли проезд
#Евгения Волкова#Общество#Ростовская область#Геомагнитная буря#Солнечный ветер#Метеозависимость
Подпишитесь
«Карательная психиатрия?»: как пенсионерку из Азова обвиняют в избиении участкового
Сегодня, 07:45
Суд в Ростове дал 20 лет украинскому террористу, прорывавшемуся в Крым
Сегодня, 07:25
Зоолог рассказал, откуда в ростовских общежитиях берутся клопы
Сегодня, 07:09
«После них все чешется»: студенты рассказали, как их мучают клопы в общежитии Ростова
Сегодня, 07:08
Сильный ливень с грозой накроет Ростовскую область
Сегодня, 06:32
Сильный ливень с грозой накроет Ростовскую область
Сегодня, 06:32