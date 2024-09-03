Геомагнитная буря накроет Ростовскую область в сентябре

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
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Предположительно, геомагнитная буря начнется 26 сентября и продлится до вечера 27-го. В эти дни уровень возбуждения магнитосферы достигнет пяти баллов из девяти.
Геомагнитные бури появляются из-за нестабильного потока солнечного ветра. Как только он достигает Земли, то вызывает ударную волну, и магнитосфера планеты сжимается. При столкновении протонов солнечного ветра с атомами водорода нашей атмосферы образуется электрический ток. Постепенно с затуханием бури магнитосфера возвращается к нормальному состоянию, а ток распадается.
Причиной для опасных прогнозов стало рекордное среднее значение индекса солнечного цикла. В августе 2024 года оно достигло 215,5 — это второе по величине число в текущем столетии. Последний раз значения выше 200 наблюдались в декабре 2001 года. Тогда они составили 213 единиц. А рекордом нового века остается июль 2000-го — 244 единицы.
Во время магнитных бурь метеозависимым людям, как правило, непросто. У них ухудшается самочувствие, поэтому в дни бурь рекомендуется по возможности больше отдыхать.
Ранее стало известно о возбуждении магнитосферы в конце августа. Солнечная активность достигла четырех баллов.