Геомагнитная буря накроет Ростовскую область в сентябре

Причиной для опасных прогнозов стало рекордное среднее значение индекса солнечного цикла. В августе 2024 года оно достигло 215,5 — это второе по величине число в текущем столетии. Последний раз значения выше 200 наблюдались в декабре 2001 года. Тогда они составили 213 единиц. А рекордом нового века остается июль 2000-го — 244 единицы.