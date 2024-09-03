«Карательная психиатрия?»: как пенсионерку из Азова обвиняют в избиении участкового

Жительница Азова Алина рассказывает, что раньше жила в селе Кулешовка. Однако жилье сильно пострадало от пожара. На покупку новой квартиры не было средств. Поэтому уже несколько лет она с младшей сестрой, пожилой тетей — Людмилой Гочман и маленькой собачкой живут в съемных квартирах. Так, в декабре 2023 года они переехали в квартиру в Азове.