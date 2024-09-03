«Крысы, мыши и тараканы»: ростовчане возмутились состоянием жилого дома на Вятской

По информации из открытых источников, дом находится под управлением ООО «Коммунальщик Дона». На момент публикации материала, дозвониться в УК за разъяснением ситуации не удалось. Из всего многообразия указанных телефонов одни не отвечали, а другие и вовсе оказались не существующими. Трубку сняли лишь по одному номеру — мобильному. Однако ответивший на звонок сообщил, что больше года не работает в организации. И как туда позвонить не знает.