«Крысы, мыши и тараканы»: ростовчане возмутились состоянием жилого дома на Вятской

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
Жительница Вятской, 67/1 в Ростове Наталья рассказывает, что жить в доме сегодня становится невозможно. По ее словам, многие люди опасаются выносить мусор в отсек, оборудованный контейнерами на первом этаже.
«Оттуда вылетают огромные мухи, выбегают тараканы, бегут крысы и мыши. Я попросту боюсь открывать туда дверь», — отмечает Наталья.
Собеседница добавляет, что с вопросом уничтожения насекомых и грызунов обращалась в управляющую компанию. Однако это не помогло.
«В доме — разруха такая, что страшно. В подъезде висят провода, паутина. Разрушены и шатаются перила. В ужасном состоянии ступеньки. Все ободранное, везде грязь. Уборщицы у нас в доме нет. Говорят, что никто не хочет работать», — говорит Наталья.
Еще одно негодование жителей вызвало появление МРЭО.
«Эту организацию открыли рядом с домом. Теперь к нам съезжаются машины, встают под домом. Вся копоть от них, пыль идут в квартиры. Палисадник с торца дома превратили в стоянку. На нем паркуют машины, водители постоянно орут. Почему для машин не оборудовали стоянку? Дорога проходит в двух метрах от подъезда. На ней постоянно лежит земля, ее никто не убирает. Жить стало невозможно, хоть сбегай. Никто ничего не делает», — сообщает Наталья.
По информации из открытых источников, дом находится под управлением ООО «Коммунальщик Дона». На момент публикации материала, дозвониться в УК за разъяснением ситуации не удалось. Из всего многообразия указанных телефонов одни не отвечали, а другие и вовсе оказались не существующими. Трубку сняли лишь по одному номеру — мобильному. Однако ответивший на звонок сообщил, что больше года не работает в организации. И как туда позвонить не знает.
«Они переехали, а тех людей, с которыми я работал, уже нет», — объяснил собеседник.
По данным сервиса проверки контрагентов RusProfile, юридический адрес ООО «Коммунальщик Дона», которое отвечает за управление домом на Вятской, 67/1, указан в Санкт-Петербурге. Согласно детальному анализу финансовых показателей за 2018–2023 годы, финансовая устойчивость организации низкая, эффективность — низкая. А платежеспособность отмечена рисками.
Редакция направила в управляющую организацию официальный запрос. Информация уточняется.
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