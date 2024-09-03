Льготная доставка товаров появилась для курян и белгородцев

Posted Сегодня, 15:33
Published Сегодня, 15:33
Modified Сегодня, 15:35
Updated Сегодня, 15:35
Льгота действует для курян и белгородцев. Стоимость льготной доставки составит 1 рубль. Посылку можно получить в пунктах выдачи или постаматах логистических партнеров компании на территории данных регионов — «Почты России», СДЭК, DPD, 5Post и «Халвы Экспрес». Товар должен забрать получатель, указанный при оформлении заказа. Для получения в ПВЗ потребуются паспорт и код из приложения, а в постамате — только код.
Пользователи платформы также могут участвовать в гуманитарной кампании #яПомогаю и отправить нужные товары жителям Курской и Белгородской областей по символической цене.
Для этого в свои объявления нужно добавить хештег #яПомогаю. После оформления заказа товар нужно будет отнести в пункт выдачи, отделение или постамат выбранной покупателем логистической службы. Отправка товаров доступна из всех регионов России.
На площадке уже размещено более трех тысяч объявлений с хештегом #яПомогаю. Как правило, люди отправляют предметы первой необходимости и личной гигиены, взрослую и детскую одежду и обувь.