Льготная доставка товаров появилась для курян и белгородцев

Льгота действует для курян и белгородцев. Стоимость льготной доставки составит 1 рубль. Посылку можно получить в пунктах выдачи или постаматах логистических партнеров компании на территории данных регионов — «Почты России», СДЭК, DPD, 5Post и «Халвы Экспрес». Товар должен забрать получатель, указанный при оформлении заказа. Для получения в ПВЗ потребуются паспорт и код из приложения, а в постамате — только код.