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Posted Сегодня, 15:33

Published Сегодня, 15:33

Modified Сегодня, 15:35

Updated Сегодня, 15:35

Льготная доставка товаров появилась для курян и белгородцев

Льготная доставка товаров появилась для курян и белгородцев

3 сентября 2024, 15:33
Фото: freepik.com
Авито вводит до 2 октября (с возможностью продления) льготную стоимость доставки заказов в Курскую и Белгородскую области. Также граждане могут отправить в приграничные регионы помощь по символической цене, отмечая объявления хештегом #яПомогаю.

Льгота действует для курян и белгородцев. Стоимость льготной доставки составит 1 рубль. Посылку можно получить в пунктах выдачи или постаматах логистических партнеров компании на территории данных регионов — «Почты России», СДЭК, DPD, 5Post и «Халвы Экспрес». Товар должен забрать получатель, указанный при оформлении заказа. Для получения в ПВЗ потребуются паспорт и код из приложения, а в постамате — только код.

Пользователи платформы также могут участвовать в гуманитарной кампании #яПомогаю и отправить нужные товары жителям Курской и Белгородской областей по символической цене.

Для этого в свои объявления нужно добавить хештег #яПомогаю. После оформления заказа товар нужно будет отнести в пункт выдачи, отделение или постамат выбранной покупателем логистической службы. Отправка товаров доступна из всех регионов России.

На площадке уже размещено более трех тысяч объявлений с хештегом #яПомогаю. Как правило, люди отправляют предметы первой необходимости и личной гигиены, взрослую и детскую одежду и обувь.

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