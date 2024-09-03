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Posted Сегодня, 19:15

Published Сегодня, 19:15

Modified Сегодня, 19:17

Updated Сегодня, 19:17

Что ростовчане увидят в небе над областью в сентябре

Лунное затмение и противостояние Сатурна могут увидеть жители Ростова в сентябре

3 сентября 2024, 19:15
Фото: Unsplash
Что ростовчане увидят в небе над областью в сентябре
Далекие планеты и огромную луну в затмении смогут увидеть жители Ростовской области в небе в сентябре, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский астроном Сергей Жмайлов.

Сентябрь 2024 года будет не сильно богат на астрономические события, однако и те немногие, что ожидаются, смогут впечатлить наблюдателей.

«Уже на следующей неделе, 8 сентября, мы сможем увидеть противостояние Сатурна. Он появится в восточной части небосклона сразу после заката», — рассказывает астроном.

Сергей Жмайлов добавляет, что уже 18 сентября дончане смогут увидеть суперлуние в сочетании с частичным лунным затмением.

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Еще одну планету Нептун в противостоянии можно будет наблюдать на горизонте 20 сентября.

«Чтобы увидеть Нептун, нужно на ночном небе найти квадрат Пегаса. Это собрание трех звезд из созвездия Пегаса и одной из Андромеды. Он обычно располагается на юго-востоке», — говорит эксперт.

Ранее RostovGazeta писала о том, какая будет погода в начале сентября в Ростове-на-Дону.

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