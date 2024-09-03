Лунное затмение и противостояние Сатурна могут увидеть жители Ростова в сентябре

Posted Сегодня, 19:15
Published Сегодня, 19:15
Modified Сегодня, 19:17
Updated Сегодня, 19:17
Сентябрь 2024 года будет не сильно богат на астрономические события, однако и те немногие, что ожидаются, смогут впечатлить наблюдателей.
«Уже на следующей неделе, 8 сентября, мы сможем увидеть противостояние Сатурна. Он появится в восточной части небосклона сразу после заката», — рассказывает астроном.
Сергей Жмайлов добавляет, что уже 18 сентября дончане смогут увидеть суперлуние в сочетании с частичным лунным затмением.
Еще одну планету Нептун в противостоянии можно будет наблюдать на горизонте 20 сентября.
«Чтобы увидеть Нептун, нужно на ночном небе найти квадрат Пегаса. Это собрание трех звезд из созвездия Пегаса и одной из Андромеды. Он обычно располагается на юго-востоке», — говорит эксперт.
Ранее RostovGazeta писала о том, какая будет погода в начале сентября в Ростове-на-Дону.