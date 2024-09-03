«Мера эта не популярная»: военный эксперт назвал условия для мобилизации на Дону

Posted Сегодня, 13:29
Published Сегодня, 13:29
Modified Сегодня, 13:31
Updated Сегодня, 13:31
По словам собеседника, в ГОМУ ГШ ВС РФ (Главном организационно-мобилизационном
управлении Генштаба) есть планы на разные случаи и ситуации.
«Они регулярно корректируются в соответствии с обстановкой — военной и
геополитической. Группировка ВС РФ в Южном и соседних
округах составляет более 680 тысяч военнослужащих. Этого пока достаточно
для выполнения оперативных задач в СВО», — рассказал эксперт.
Он добавил, что для купирования наступления ВСУ в
Курской и Брянской областях задействованы силы со всех округов страны. Кроме
того, формируются отряды территориальной обороны для прикрытия государственной границы по всей ее южной «линии соприкосновения». В такой ситуации усиление или активности мобилизации пока не ожидается.
Что касается будущих перспектив, то собеседник рассказал, что при возникновении реальной опасности массового участия в российско-украинском конфликте наемников или подразделений из других государств, а также осложнения геополитической
обстановки, в том числе при выдвижении к западным границам России воинских контингентов и сил сопредельных государств (из ЕС), то для прикрытия этих направлений действительно потребуется мобилизовать еще примерно 600 тысяч человек.
«Мера эта социально непопулярная и от нее всячески стараются дистанцироваться, пополняя подразделения в ППД (пунктах постоянной дислокации) и других местах с помощью добровольцев-контрактников. Итак, если не будет осложнений геополитической и военной обстановки, то мобилизация пока останется в том же виде», — подытожил Андрей Кашкаров.
Ранее появилась информация, что жители Ростовской области массово подписывают контракты на военную службу.