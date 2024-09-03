«Мера эта не популярная»: военный эксперт назвал условия для мобилизации на Дону

Что касается будущих перспектив, то собеседник рассказал, что при возникновении реальной опасности массового участия в российско-украинском конфликте наемников или подразделений из других государств, а также осложнения геополитической

обстановки, в том числе при выдвижении к западным границам России воинских контингентов и сил сопредельных государств (из ЕС), то для прикрытия этих направлений действительно потребуется мобилизовать еще примерно 600 тысяч человек.