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Posted Сегодня, 13:29

Published Сегодня, 13:29

Modified Сегодня, 13:31

Updated Сегодня, 13:31

Эксперт рассказал, при каких условиях может начаться мобилизация в Ростовской области

«Мера эта не популярная»: военный эксперт назвал условия для мобилизации на Дону

3 сентября 2024, 13:29
Фото: Donland.ru
Эксперт рассказал, при каких условиях может начаться мобилизация в Ростовской области

Военный эксперт усомнился в необходимости новой мобилизации в Ростовской области

Военный эксперт Андрей Кашкаров в беседе с корреспондентом RostovGazeta назвал условия, при которых возможна новая волна мобилизации в России, в том числе Ростовской области.

Нужна ли мобилизация

По словам собеседника, в ГОМУ ГШ ВС РФ (Главном организационно-мобилизационном
управлении Генштаба) есть планы на разные случаи и ситуации.

«Они регулярно корректируются в соответствии с обстановкой — военной и
геополитической. Группировка ВС РФ в Южном и соседних
округах составляет более 680 тысяч военнослужащих. Этого пока достаточно
для выполнения оперативных задач в СВО», — рассказал эксперт.

Он добавил, что для купирования наступления ВСУ в
Курской и Брянской областях задействованы силы со всех округов страны. Кроме
того, формируются отряды территориальной обороны для прикрытия государственной границы по всей ее южной «линии соприкосновения». В такой ситуации усиление или активности мобилизации пока не ожидается.

для купирования наступления ВСУ в Курской и Брянской областях задействованы силы со всех округов страны.для купирования наступления ВСУ в Курской и Брянской областях задействованы силы со всех округов страны.
для купирования наступления ВСУ в Курской и Брянской областях задействованы силы со всех округов страны.
Фото: Donland.ru

При каких условиях могут начать мобилизацию

Что касается будущих перспектив, то собеседник рассказал, что при возникновении реальной опасности массового участия в российско-украинском конфликте наемников или подразделений из других государств, а также осложнения геополитической
обстановки, в том числе при выдвижении к западным границам России воинских контингентов и сил сопредельных государств (из ЕС), то для прикрытия этих направлений действительно потребуется мобилизовать еще примерно 600 тысяч человек.

«Мера эта социально непопулярная и от нее всячески стараются дистанцироваться, пополняя подразделения в ППД (пунктах постоянной дислокации) и других местах с помощью добровольцев-контрактников. Итак, если не будет осложнений геополитической и военной обстановки, то мобилизация пока останется в том же виде», — подытожил Андрей Кашкаров.

Ранее появилась информация, что жители Ростовской области массово подписывают контракты на военную службу.

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