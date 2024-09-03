Молния ударила в ЛЭП в Ростове во время грозы

Posted Сегодня, 05:23
Published Сегодня, 05:23
Modified Сегодня, 05:25
Updated Сегодня, 05:25
Ливень с грозой и молниями накрыл донскую столицу в ночь на 3 сентября. Непогода наблюдалась несколько часов. Горожане делились в соцсетях кадрами вспышек молний на фоне туч, видео с раскатами грома и шумом дождя.
Позже оказалось, что не все молнии прошли бесследно для города. В Нахичевани одна из них ударила прямо по проводам. В результате были обесточены десятки домов. Речь идет о площади Карла Маркса и улицам-линиям за Театральной площадью (Верхненольной, Нижненольной, 1-й, 2-й, 3-й линий и так далее). Аналогичная ситуация на некоторых улицах в Александровке.
— В центре на Крепостном так бахнуло — у меня лампа на кухне лопнула, — добавили в комментариях местные жители. — Дождь вообще благодать после пыли этой.
— Слезы школьников первого учебного дня, — пошутил кто-то.
Ранее донскую столицу накрыла пылевая мгла. Очевидно, после осадков в ближайшее время она не вернется.