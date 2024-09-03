Молния ударила в ЛЭП в Ростове во время грозы

Позже оказалось, что не все молнии прошли бесследно для города. В Нахичевани одна из них ударила прямо по проводам. В результате были обесточены десятки домов. Речь идет о площади Карла Маркса и улицам-линиям за Театральной площадью (Верхненольной, Нижненольной, 1-й, 2-й, 3-й линий и так далее). Аналогичная ситуация на некоторых улицах в Александровке.