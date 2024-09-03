rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 05:23

Published Сегодня, 05:23

Modified Сегодня, 05:25

Updated Сегодня, 05:25

Из-за удара молнии в ЛЭП без света осталась Нахичевань и часть Александровки

Молния ударила в ЛЭП в Ростове во время грозы

3 сентября 2024, 05:23
Фото: Изображение Midjourney
Из-за удара молнии в ЛЭП без света осталась Нахичевань и часть Александровки

Из-за удара молнии в ЛЭП без света осталась Нахичевань и часть Александровки

Тысячи жителей Ростова остались без электричества после ночной грозы, сообщает telegram-канал «Это Ростов Новости».

Ливень с грозой и молниями накрыл донскую столицу в ночь на 3 сентября. Непогода наблюдалась несколько часов. Горожане делились в соцсетях кадрами вспышек молний на фоне туч, видео с раскатами грома и шумом дождя.

Позже оказалось, что не все молнии прошли бесследно для города. В Нахичевани одна из них ударила прямо по проводам. В результате были обесточены десятки домов. Речь идет о площади Карла Маркса и улицам-линиям за Театральной площадью (Верхненольной, Нижненольной, 1-й, 2-й, 3-й линий и так далее). Аналогичная ситуация на некоторых улицах в Александровке.

В Ростовской области бушует смерч, а против дронов возведут гигантский купол
Узнать подробнее
— В центре на Крепостном так бахнуло — у меня лампа на кухне лопнула, — добавили в комментариях местные жители. — Дождь вообще благодать после пыли этой.
— Слезы школьников первого учебного дня, — пошутил кто-то.

Ранее донскую столицу накрыла пылевая мгла. Очевидно, после осадков в ближайшее время она не вернется.

Читайте также:
В Ростове нашли виновницу взрывов в ТЦ и ждут окончания 35-градусной жарыМашины массово уходят под воду в Ростове-на-Дону из-за ливняДвижение будут ограничивать в Ростове-на-Дону из-за града
#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Погода#Гроза#Нарушение электроснабжения#Молния#Происшествия
Подпишитесь
«Карательная психиатрия?»: как пенсионерку из Азова обвиняют в избиении участкового
Сегодня, 07:45
Суд в Ростове дал 20 лет украинскому террористу, прорывавшемуся в Крым
Сегодня, 07:25
Зоолог рассказал, откуда в ростовских общежитиях берутся клопы
Сегодня, 07:09
«После них все чешется»: студенты рассказали, как их мучают клопы в общежитии Ростова
Сегодня, 07:08
Сильный ливень с грозой накроет Ростовскую область
Сегодня, 06:32
Сильный ливень с грозой накроет Ростовскую область
Сегодня, 06:32