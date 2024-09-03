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На участке трассы «Новороссия» в Ростовской области перекрыли проезд

На участке трассы «Новороссия» в Ростовской области перекрыли проезд

3 сентября 2024, 09:01
Фото: mv.rosavtodor.gov.ru
На участке трассы «Новороссия» в Ростовской области перекрыли проезд
Дорогу на трассе «Новороссия» на окраине Ростовской области частично перекроют из-за ремонта моста, сообщает Упрдор Москва — Волгоград.

Движение ограничено на 96-м километре трассы Р-280, которая идет от Ростова через Таганрог к новым регионам — в Мариуполь, Мелитополь и Симферополь. Причиной временных неудобств стал ремонт моста через реку Миус, в районе села Лакедемоновка Неклиновского района. Плановые работы решили провести до наступления холодов.

На время ремонта по мосту организовали реверсивное движение: автомобили по очереди будут проезжать по оставленной полосе, ориентируясь на сигналы светофора.

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Восстановить двухполосное движение планируют через три недели. Именно столько понадобится на проведение работ.

С 1 сентября в Ростове ввели ограничения для пешеходов. Из-за капремонта здания ЮФУ власти запретили ходить в створе переулка Островского.

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#Евгения Волкова#Общество#Ростовская область#Мост#Ремонт#Ограничения#Неклиновский район#Река Миус#Трасса#Упрдор Москва — Волгоград#Новороссия
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