На участке трассы «Новороссия» в Ростовской области перекрыли проезд

Движение ограничено на 96-м километре трассы Р-280, которая идет от Ростова через Таганрог к новым регионам — в Мариуполь, Мелитополь и Симферополь. Причиной временных неудобств стал ремонт моста через реку Миус, в районе села Лакедемоновка Неклиновского района. Плановые работы решили провести до наступления холодов.