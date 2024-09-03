Начался учебный год: полсотни человек столпились на остановке вечером в Ростове

На кадры вечером 3 сентября попала остановка на проспекте Михаила Нагибина напротив вуза. Судя по видео, там собралось около полусотни человек. Учитывая, что остановочный пункт не является конечным, страшно представить, как эти люди разместятся в автобусах. Ведь из центра транспорт выезжает уже заполненным.