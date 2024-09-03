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Posted Сегодня, 20:04

Published Сегодня, 20:04

Modified Сегодня, 20:06

Updated Сегодня, 20:06

«Реформа транспорта прошла успешно»: давка в автобусах Ростова продолжается

Начался учебный год: полсотни человек столпились на остановке вечером в Ростове

3 сентября 2024, 20:04
Фото: 1MI
«Реформа транспорта прошла успешно»: давка в автобусах Ростова продолжается

Полсотни человек столпились на остановке вечером в Ростове

В автобусах Ростова после начала учебного года второй день продолжается давка, видео огромной толпы на остановке опубликовал telegram-канал «Это Ростов».

На кадры вечером 3 сентября попала остановка на проспекте Михаила Нагибина напротив вуза. Судя по видео, там собралось около полусотни человек. Учитывая, что остановочный пункт не является конечным, страшно представить, как эти люди разместятся в автобусах. Ведь из центра транспорт выезжает уже заполненным.

— Реформа транспорта прошла успешно, — иронично отметили пользователи соцсетей в комментариях.
— Это просто выпускники с окраин поступили в центр, — пошутил один из комментаторов.
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Ранее RostovGazeta сообщала о проблемах с транспортом 2 сентября. В первый учебный день автобусов катастрофически не хватало.

— В настоящее время транспортное обслуживание остановочного пункта площади Королева (рынок «Квадро») осуществляется 10 муниципальными автобусными маршрутами, — отчитались в мэрии в ответ на публикацию о беспредельной нехватке автобусов. — Общее плановое количество подвижного состава установлено в количестве 128 единиц в будние дни. По итогам прошедшей недели по данным системы спутниковой навигации ГЛОНАСС по состоянию на 9:00 на линию в среднем выпускалось до 95 единиц подвижного состава.
«Реформа транспорта прошла успешно»: давка в автобусах Ростова продолжается
Видео: 1MI
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