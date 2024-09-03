Новорожденный с переломами ног попал в больницу Ростова

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
Несовершенный остеогенез выявили у малыша в возрасте 23 дней. Мать смутило сильное беспокойство ребенка во время купания. Женщина не знала, что делать, и пришла на осмотр к врачу. Специалисты сделали рентген — снимки их не обрадовали. Оказалось, что у крохи сломаны трубчатые кости в ногах. При этом никаких внешних следов травм не наблюдалось.
Тогда врачи диагностировали «болезнь хрустального ребенка». Позже диагноз подтвердился генетическим исследованием. При этой патологии переломы костей возникают даже без повреждений и травм — кости слишком хрупкие, и могут ломаться от любого движения.
Малютку госпитализировали в отделение патологии новорожденных горбольницы № 20. Через 10 дней команда врачей смогла стабилизировать состояние крохи.
Пару дней назад стало известно о рождении 650-граммовой девочки. Маленькая Алиса появилась на свет на 24-й недели беременности. Врачи несколько месяцев выхаживали новорожденную.