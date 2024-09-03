Новорожденный с переломами ног попал в больницу Ростова

Несовершенный остеогенез выявили у малыша в возрасте 23 дней. Мать смутило сильное беспокойство ребенка во время купания. Женщина не знала, что делать, и пришла на осмотр к врачу. Специалисты сделали рентген — снимки их не обрадовали. Оказалось, что у крохи сломаны трубчатые кости в ногах. При этом никаких внешних следов травм не наблюдалось.