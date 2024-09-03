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Posted Сегодня, 11:22

Published Сегодня, 11:22

Modified Сегодня, 11:24

Updated Сегодня, 11:24

Новорожденный с переломами ног попал в больницу Ростова

Новорожденный с переломами ног попал в больницу Ростова

3 сентября 2024, 11:22
Фото: Unsplash
Новорожденный с переломами ног попал в больницу Ростова

«Хрустального» новорожденного спасли ростовские врачи

У новорожденного ребенка обнаружили болезнь хрупких костей, также известную как «болезнь хрупкого ребенка». Ростовские врачи госпитализировали кроху практически сразу после рождения, сообщили в региональном Минздраве.

Несовершенный остеогенез выявили у малыша в возрасте 23 дней. Мать смутило сильное беспокойство ребенка во время купания. Женщина не знала, что делать, и пришла на осмотр к врачу. Специалисты сделали рентген — снимки их не обрадовали. Оказалось, что у крохи сломаны трубчатые кости в ногах. При этом никаких внешних следов травм не наблюдалось.

Тогда врачи диагностировали «болезнь хрустального ребенка». Позже диагноз подтвердился генетическим исследованием. При этой патологии переломы костей возникают даже без повреждений и травм — кости слишком хрупкие, и могут ломаться от любого движения.

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Малютку госпитализировали в отделение патологии новорожденных горбольницы № 20. Через 10 дней команда врачей смогла стабилизировать состояние крохи.

Пару дней назад стало известно о рождении 650-граммовой девочки. Маленькая Алиса появилась на свет на 24-й недели беременности. Врачи несколько месяцев выхаживали новорожденную.

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#Евгения Волкова#Общество#Ростов-на-Дону#Минздрав#Госпитализация#Горбольница#Болезнь хрупких костей#Новорожденные#Патология
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