Огонь уничтожил 50 тысяч квадратных метров травы у химзавода под Волгодонском

Posted Сегодня, 06:09
Published Сегодня, 06:09
Modified Сегодня, 06:11
Updated Сегодня, 06:11
Трава воспламенилась 2 сентября около 15.00 мск. Небольшой пожар в считанные минуты стал увеличиваться из-за сильного ветра и засухи. Очевидцы вызвали спасателей. Сначала на место направили дюжину огнеборцев на нескольких спецмашинах. Увидев масштаб ЧП, те попросили подмогу. Общее количество силы и средств увеличили до 36 человек на десятке автоцистерн. Однако даже таким составом усмирить стихию не удавалось. Степь продолжала полыхать, пламя стремительно приближалось к станице Романовской.
Спустя семь часов площадь увеличилась втрое: только по фронту огнем была объята тысяча метров. К месту возгорания направили еще несколько бригад пожарных. Почти сотня человек на более чем 20 спецмашинах боролась с пламенем до поздней ночи. Огонь охватил около 50 тысяч квадратных метров.
Локализовать пламя удалось к 23:00. Еще через полтора часа пожар полностью потушили.