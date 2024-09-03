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Огонь уничтожил 50 тысяч квадратных метров травы у химзавода под Волгодонском

Огонь уничтожил 50 тысяч квадратных метров травы у химзавода под Волгодонском

3 сентября 2024, 06:09
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
Огонь уничтожил 50 тысяч квадратных метров травы у химзавода под Волгодонском
Сухая растительность вдоль дороги к станице Романовской выгорела на площади 50 тысяч квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

Трава воспламенилась 2 сентября около 15.00 мск. Небольшой пожар в считанные минуты стал увеличиваться из-за сильного ветра и засухи. Очевидцы вызвали спасателей. Сначала на место направили дюжину огнеборцев на нескольких спецмашинах. Увидев масштаб ЧП, те попросили подмогу. Общее количество силы и средств увеличили до 36 человек на десятке автоцистерн. Однако даже таким составом усмирить стихию не удавалось. Степь продолжала полыхать, пламя стремительно приближалось к станице Романовской.

Спустя семь часов площадь увеличилась втрое: только по фронту огнем была объята тысяча метров. К месту возгорания направили еще несколько бригад пожарных. Почти сотня человек на более чем 20 спецмашинах боролась с пламенем до поздней ночи. Огонь охватил около 50 тысяч квадратных метров.

Локализовать пламя удалось к 23:00. Еще через полтора часа пожар полностью потушили.

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#Евгения Волкова#Ростовская область#Пожар#Волгодонск#МЧС#Спасатели#Происшествия#Степь
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