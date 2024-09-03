Огонь уничтожил 50 тысяч квадратных метров травы у химзавода под Волгодонском

Трава воспламенилась 2 сентября около 15.00 мск. Небольшой пожар в считанные минуты стал увеличиваться из-за сильного ветра и засухи. Очевидцы вызвали спасателей. Сначала на место направили дюжину огнеборцев на нескольких спецмашинах. Увидев масштаб ЧП, те попросили подмогу. Общее количество силы и средств увеличили до 36 человек на десятке автоцистерн. Однако даже таким составом усмирить стихию не удавалось. Степь продолжала полыхать, пламя стремительно приближалось к станице Романовской.